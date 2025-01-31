Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης: 76-73

Νικ... δε κουίκ Καλάθης, οδήγησε τη Μονακό στη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης!



Σε ένα ματς με... άρωμα playoffs, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 77-73 των Μαδριλένων στο Πριγκιπάτο για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, παραμένοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 14-9!



Κορυφαίος για τους Μονεγάσκους ήταν ο Καλάθης, με τον πολύπειρο Έλληνα γκαρντ να ολοκληρώνει το ματς με 12 πόντους, 10 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, με τον Στραζέλ να προσθέτει 13 πόντους.



Για τους Ισπανούς, που έπεσαν στο 13-11 και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός 10άδας, ξεχώρισε ο Χεζόνια με 15 πόντους και 8 ασίστ, με τον Κροάτη πάντως να αποβάλλεται από το ματς στην τελευταία περίοδο με ντισκαλιφιέ!

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τη Μονακό να διατηρεί στο μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης περιόδου το πάνω χέρι στο σκορ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να χτίσει σημαντικές διαφορές. Με τον Νικ Καλάθη να πετυχαίνει δύο μαζεμένα τρίποντα, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 10-7 στο πεντάλεπτο, με τους Ταβάρες και Φερνάντο να μειώνουν στον πόντο για τη Ρεάλ (14-13) λίγο αργότερα. Με τέσσερις βολές του Στραζέλ και ένα καλάθι του Ντιαλό στο τελευταίο λεπτό, οι Μονεγάσκοι έκλεισαν την περίοδο στο +7 και το 20-13.

Η κυριαρχία της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου με πολυφωνία στην επίθεση και καλή άμυνα, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +13 και το 32-19 στο 14'. Η συνέχεια ωστόσο ήταν τελείως διαφορετική, αφού, οι Ισπανοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και με πέντε εύστοχα τρίποντα στο τελευταίο τετράλεπτο μεταξύ άλλων πόντων, όχι μόνο μείωσαν τη διαφορά, αλλά πέρασαν μπροστά και με 39-36 στο τέλος της περιόδου!



Στο τρίτο δεκάλεπτο, το ματς εξελίχθηκε σε μια μεγάλη μονομαχία, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Από τη μία, ο Μάριο Χεζόνια ήταν ασταμάτητος επιθετικά, ενώ, ο Νικ Καλάθης ήταν εκείνος που «κερνούσε» ασίστ συνεχώς για στους συμπαίκτες του, με αποτέλεσμα η περίοδος να ολοκληρωθεί με το σκορ στο 59-56.

Με δίποντα των Φελίζ και Χεζόνια, η Ρεάλ μείωσε στον πόντο και το 61-60 στο 32', προτού οι Ντιαλό, Καλάθης και Στραζέλ με ένα γρήγορο σερί γράψουν το 69-63. Η αποβολή του Κροάτη φόργουορντ των «μερένχες», χάλασε το... μυαλό των παικτών του Τσους Ματέο, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Μονακό που χάρη στην τριάδα των Καλάθη, Τζέιμς και Μοτιεγιούνας έφτασαν στο +10 (75-65) στο 38', φτάνοντας τελικώς στη νίκη με το τελικό 77-73.



Τα δεκάλεπτα: 20-13, 36-39, 59-56, 77-73.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.