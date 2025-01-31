Λύγισε την Εφές με οδηγούς Βεζένκοφ, Φουρνιέ o Ολυμπιακός

Καθάρισε την Εφές με πρωταγωνιστές Βεζένκοφ, Φουρνιέ στο κατάμεστο ΣΕΦ και ανέκαμψε μετά την ήττα της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός!

Έχοντας σταθερά το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και παρότι είδαν τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν από το -16 στην «τελική ευθεία» του ματς χάρη σε διαδοχικά τους τρίποντα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχασαν την ψυχραιμία τους και πανηγύρισαν τη νίκη με 92-89!

Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξαναβρήκε τον καλό του εαυτό μετά την κακή παρένθεση της προηγούμενης εβδομάδας, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 17-7 και παραμένοντας μόνος στην κορυφή της Ευρωλίγκας, πριν τις εκτός έδρας αναμετρήσεις του με Παρί (5/2) και Μπαρτσελόνα (7/2) για την ερχόμενη «διαβολοβδομάδα»!

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22/34 δίποντα, 7/19 τρίποντα, 19 ασίστ για 10 λάθη και 7 κλεψίματα, ήταν ξανά οι Βεζένκοφ (26π, 9 ριμπ) και Φουρνιέ (20π, 3 ριμπ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα), ενώ καθοριστικοί ήταν επίσης οι Μιλουτίνοφ (11π, 7 ριμπ) και Παπανικολάου (9π, 5 ασίστ, 2 ριμπ)!

Από την άλλη, για την Εφές, η οποία έπεσε στο 11-13 και παρέμεινε εκτός της πρώτης δεκάδας, ξεχώρισαν Μπράιαντ (21π), Νουόρα (12π, 6 ριμπ) και Οτούρου (10π, 8 ριμπ), ενώ σε κακό βράδυ βρέθηκαν Λάρκιν και Πουαριέ.

Το ματς:

Με τους Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μην έχοντας στη διάθεσή του τον Τόμας Γουόκαπ, μαζί με τους σταθερά απόντες Ράιτ, Έβανς, αλλά και τον Μήτρου-Λονγκ που επίσης έμεινε εκτός δωδεκάδας. Από την άλλη, ο Λούκα Μπάνκι επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Μπομπουά, Μπράιαντ, Τόμπσον, Οσμάνι και Πουαριέ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Φαλ να νικά τον Πουαριέ κάτω από το καλάθι της Εφές και με τον Τόμπσον να σκοράρει πέντε γρήγορους δικούς του πόντους για το 4-5. Πολύ δραστήριος ο Γάλλος σέντερ στα πρώτα λεπτά του αγώνα, κάρφωσε εντυπωσιακά για το 8-5, ενώ ο Φουρνιέ έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού για το 11-5! Ο Μπράιαντ απάντησε για το 2/2 της Εφές από μακριά, μειώνοντας σε 11-8, ενώ ο Μπομπουά έκανε το 13-10. Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 6 προσωπικούς πόντους παίρνοντας… παραμάζωμα στο low post τον Οσμάνι και ο Γκος ευστόχησε σε τρίποντο στη λήξη του χρόνου επίθεσης του Ολυμπιακού για το 18-10, ο Μπράιαντ μείωσε σε 20-14 ευστοχώντας σε τρίποντο με ταμπλό, αλλά σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Φουρνιέ, ο οποίος αρχικά σκόραρε με τρίποντο και στη συνέχεια έβγαλε κλέψιμο που οδήγησε σε βολές του Παπανικολάου! Έτσι, κυρίαρχος και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο όντας μπροστά με 29-14 και έχοντας 7/12 δίποντα, 3 /4 τρίποντα, 3 κλεψήματα, 4 ασίστ και 0 λάθη!



Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με καλάθι-φάουλ του Ντόζιερ μετά από επιθετικό του ριμπάουντ, ενώ ο Μιλουτίνοφ με διαδοχικά του καρφώματα διατήρησε τον Ολυμπιακό στο +14 (33-19) και ο Πίτερς με διαδοχικούς πόντους του (τρίποντο και δίποντο πατώντας την γραμμή) έκανε το 38-23. Ο Λάρκιν με τρίποντο έβαλε τους πρώτους πόντους του στο ματς και ο Μιλουτίνοφ έφτασε τους 6 στη δεύτερη περίοδο για το 40-28, ενώ σε εκείνο το σημείο του αγώνα ο Ολυμπιακός έχασε τον ρυθμό του επιθετικά, έκανε μερικά μαζεμένα λάθη, επέτρεψε στην Εφές να βγάλει συνεχόμενους αιφνιδιασμούς και να φτιάξει σερί 9-0 με πρωταγωνιστή της τον Νουόρα, μειώνοντας σε 41-37. Ο ΜακΚίσικ πήρε φάουλ σε τρίποντό του αλλά έβαλε μόνο τη μία από τις τρεις βολές, ο Παπανικολάου έδωσε τη λύση επιθετικά με μεγάλο του τρίποντο για το 45-37, ενώ ο Νουόρα συνέχισε να πληγώνει την άμυνα των «ερυθρόλευκων», φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους, πριν ο ΜακΚίσικ διαμορφώσει με δύο βολές του το 47-40 του πρώτου ημιχρόνου.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Μπράιαντ, ο οποίος έγινε ο δεύτερος της Εφές με διψήφιο αριθμό πόντων, και ο Πουαριέ, έφεραν την Εφές σε «απόσταση βολής» (47-44), όμως ο Βεζένκοφ με τρίποντο και οι Γκος, Φουρνιέ με διαδοχικά καλάθια-φάουλ ξαναέκαναν διψήφιο (56-46) το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε τους 17 προσωπικούς πόντους διαμορφώνοντας από την γραμμή των βολών το 62-53, ο Βεζένκοφ έβαλε και… αυτοκαλάθι σε προσπάθεια του να πάρει ριμπάουντ μετά από άστοχο τρίποντο του Τόμπσον, ενώ ο η Εφές έφτιαξε μικρό σερί 6-0, μειώνοντας σε 64-59. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε ιδανικά, παίζοντας εξαιρετικές άμυνες και κλείνοντας την τρίτη περίοδο με δικό του σερί 10-2, για να ξεφύγει με 74-61!

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο τρίτο δεκάλεπτο, καταφέρνοντας να διαχειριστούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το προβάδισμα ασφαλείας τους. Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 20 με τρίποντό του, διαμορφώνοντας το 81-63 και σκόραρε ξανά για το 83-65 και το 58-69. Όμως, μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» του αγώνα, Μπομπουά, Οσμάνι, Ντόζιερ και Μπράιαντ ευστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα, φέρνοντας την Εφές στο 90-87, με 24'' για το φινάλε, με τους Γκος όμως να ευστοχεί σε βολές και με τον Μπομπουά να χάνει λέι απ για να μειώσει ξανά στους τρεις, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει τη νίκη ευκολότερα από ότι δείχνει το τελικό 92-89.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 47-40, 74-61, 92-89



