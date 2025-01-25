Μετά από ένα ονειρικό και ιστορικό 2024, ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τις... υψηλές του πτήσεις και τη νέα χρονιά!

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού και κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ, έδωσε το βράδυ της Παρασκευής (24/01) τον πρώτο του αγώνα για το 2025, στο μίτινγκ κλειστού στίβου στο Ρουέν της Γαλλίας.

Με άλμα στα 5,85μ., ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το τουρνουά, αφήνοντας πίσω του τον Γάλλο Μπαμπίστ Τιερί (5,75μ.), αλλά και τον ασημένιο ολυμπιονίκη του Παρισιού, τον Αμερικανό, Σαμ Κέντρικς (5,75μ.).

Μάλιστα, με το άλμα του αυτό, ο «Μανόλο» κατέχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο αυτή την στιγμή, ξεπερνώντας το 5,82μ. του Ολλανδού, Μένο Βλουν.

🔥 Emmanouil Karalis marque les esprits pour son premier concours de l’hiver !



🇬🇷 Il efface 5,85 m et s’empare de la meilleure performance mondiale de l’année. 👏



🏆 Il remporte le concours avec cette prestation impressionnante !



📺 Suivez le #PremiumAthléTour en 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧… pic.twitter.com/lYEUpt9psk — FFAthlétisme (@FFAthletisme) January 24, 2025

Όσον αφορά τον αγώνα, ο Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 5,55μ., άφησε τα 5,65μ. και δοκίμασε στα 5,75μ., τα οποία και πέρασε με τη δεύτερη. Για το 5,85μ. χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια, ενώ, δοκίμασε - όντας μόνος του πλέον στο μίτινγκ - στα 5,91μ., εκεί όπου είχε δύο άκυρα και σταμάτησε τον αγώνα.

