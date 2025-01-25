Λογαριασμός
Ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο το 2025 ο απίθανος Καραλής σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο - Δείτε βίντεο

Στον πρώτο αγώνα τού 2025, ο Εμμανουήλ Καραλής κέρδισε το μίτινγκ του Ρουέν στη Γαλλία με άλμα στα 5,85μ. και ξεκίνησε με τον πλέον ιδανικό τρόπο τη νέα χρονιά

Εμμανουήλ Καραλής

Μετά από ένα ονειρικό και ιστορικό 2024, ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τις... υψηλές του πτήσεις και τη νέα χρονιά!

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού και κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ, έδωσε το βράδυ της Παρασκευής (24/01) τον πρώτο του αγώνα για το 2025, στο μίτινγκ κλειστού στίβου στο Ρουέν της Γαλλίας.

Με άλμα στα 5,85μ., ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το τουρνουά, αφήνοντας πίσω του τον Γάλλο Μπαμπίστ Τιερί (5,75μ.), αλλά και τον ασημένιο ολυμπιονίκη του Παρισιού, τον Αμερικανό, Σαμ Κέντρικς (5,75μ.).

Μάλιστα, με το άλμα του αυτό, ο «Μανόλο» κατέχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο αυτή την στιγμή, ξεπερνώντας το 5,82μ. του Ολλανδού, Μένο Βλουν.

Όσον αφορά τον αγώνα, ο Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 5,55μ., άφησε τα 5,65μ. και δοκίμασε στα 5,75μ., τα οποία και πέρασε με τη δεύτερη. Για το 5,85μ. χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια, ενώ, δοκίμασε - όντας μόνος του πλέον στο μίτινγκ - στα 5,91μ., εκεί όπου είχε δύο άκυρα και σταμάτησε τον αγώνα.

