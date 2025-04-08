Παναθηναϊκός: Όταν το ρολόι πιέζει, πατάει γκάζι

Ο Παναθηναϊκός δείχνει φέτος μια ξεχωριστή ικανότητα: να βρίσκει λύσεις και να σκοράρει στο πιο κρίσιμο σημείο κάθε αγώνα. Το τελευταίο τέταρτο των αναμετρήσεων έχει μετατραπεί σε… δικό του γήπεδο. Εκεί που άλλες ομάδες βαραίνουν, εκεί που τα πόδια τρέμουν και τα μυαλά θολώνουν, το «τριφύλλι» πατάει γκάζι. Είναι θέμα νοοτροπίας, ποιότητας και χαρακτήρα. Η ένταση, η αποφασιστικότητα, το βλέμμα που λέει «αυτό δεν το χάνουμε».

