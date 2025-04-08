Ο σούπερ σταρ της Γαλλίας και της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμάν, έχει πετύχει 5 χατ-τρικ στην ποδοσφαιρική του καριέρα – κανένα όμως δεν είναι τόσο ιδιαίτερο όσο αυτό που πέτυχε… στην οικογένειά του.

Όπως αναφέρει το CNN, ο 34χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής γιορτάζει κάθε χρόνο, στις 8 Απριλίου, τα γενέθλια και των τριών παιδιών του – αν και κανένα από αυτά δεν έχει γεννηθεί την ίδια χρονιά!

Η Μία ήρθε πρώτη, το 2016, και δύο χρόνια αργότερα βρισκόταν στην αγκαλιά του όταν πανηγύριζε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία, στη Μόσχα. Το 2019 γεννήθηκε ο Αμάρο, και το 2021 ακολούθησε η Άλμπα.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έχει δηλώσει πως όλο αυτό είναι μια εντελώς τυχαία σύμπτωση.

«Δεν ήταν ούτε προγραμματισμένο ούτε σκόπιμο», είχε δηλώσει στο Journal De Femmes το 2023. «Έτυχε απλώς να συμβεί έτσι».

Μάλιστα, όπως είχε εξηγήσει παλαιότερα στη Le Figaro, καμία από τις γέννες δεν προκλήθηκε τεχνητά:

«Είναι τρελό! Δεν έχω κάποιο μαγικό φίλτρο για να το εξηγήσω, εκτός από το ότι όταν είσαι ήρεμος, σε διακοπές, χωρίς πίεση από ματς ή προπονήσεις, τα πράγματα έρχονται φυσικά».

Αν και η περίπτωση του Γκριεζμάν είναι σπάνια, δεν είναι μοναδική. Στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, η οικογένεια Λάμερτ έχει 4 κόρες με γενέθλια την ίδια μέρα, ανά τρία χρόνια. Η μικρότερη γεννήθηκε ένα μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο. Όπως είπε η μητέρα τους, Κρίστιν Λάμερτ, στο ABC News:

«Μόλις καταλάβαμε τι πρόκειται να γίνει, ξεσπάσαμε απλώς σε γέλια!»

Πηγή: skai.gr

