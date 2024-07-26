Καμπανάκι από Λουτσέσκου: «Όχι άλλα ατομικά λάθη!»

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, με τη νίκη (3-2) επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στον β’ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ωστόσο, υπάρχουν σημεία που προβλημάτισαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου και δεν παρέλειψε να τα αναφέρει στη χθεσινή προπόνηση του «Δικέφαλου του Βορρά» ενόψει της ρεβάνς στη Βοσνία αλλά και της συνέχειας, καθώς αυτό ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη σεζόν.

Τα σημεία που στάθηκε ο Ρουμάνος τεχνικός ήταν δύο.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ζήτησε να μην κάνουν άλλα ατομικά λάθη οι ποδοσφαιριστές του και να μην χάνουν ευκαιρίες, μετατρέποντάς τες σε γκολ όποτε τους παρουσιάζονται μέσα στον αγώνα.

Από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ σημειώθηκαν εξελίξεις στις δύο υποθέσεις που αφορούν τους Θεσσαλονικείς και την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό πως σήμερα το μεσημέρι (στις 4) θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Ταρίκ Τισουντάλι.

Ο Μαροκινός εξτρέμ (που μπορεί να παίξει και ως φορ) θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 2,2 εκατ. ευρώ και τις απολαβές του να φτάνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστό πως ο Φεντόρ Τσαλόφ επικοινώνησε με τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος τον έπεισε να συμφωνήσει και να γίνει κάτοικος της Θεσσαλονίκης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι «ασπρόμαυροι» έχουν ενεργοποιήσει τη ρήτρα εξαγοράς του Ρώσου στράικερ, ύψους 3 εκατ. ευρώ, και πλέον αναμένεται η συνάντηση του παίκτη με τους διοικούντες την ΤΣΣΚΑ Μόσχας προκειμένου να δρομολογηθούν εξελίξεις.

