Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Μπότεφ Πλόβντιβ στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον β’ προκριματικό γύρο του Europa League και πήρε μικρό προβάδισμα πρόκρισης.

Με το «τριφύλλι» να είναι καλό στο πρώτο ημίχρονο, όπου έδειξε ανά διαστήματα στοιχεία όπως πίεση ψηλά και άμεσο ποδόσφαιρο και να φτιάχνει φάσεις για γκολ.

Ενώ ευτύχησε να πετύχει δύο τέρματα σε καίρια σημεία, στην αρχή και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Γερεμέγεφ στο 8’ και τον Μπακασέτα με πέναλτι στο 44ο λεπτό. Έχοντας και δοκάρι με τον Τζούριτσιτς στο 73’!

Ωστόσο, ένα «φτηνό» λάθος του Βιλένα επέτρεψε στους Βούλγαρους να μειώσουν με τον Κόροσετς, που είχε περάσει αλλαγή λίγα λεπτά πριν, στο 70ο λεπτό, ενώ από ένα ακόμα του Γεντβάι στο 83’ καταλογίστηκε πέναλτι που διορθώθηκε μέσω VAR...

Η ρεβάνς των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη την 1η Αυγούστου στο «Κρίστο Μπότεφ», στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε χωρίς κάποια από τις μεταγραφές στην 11άδα του, με σύστημα 4-2-3-1. Τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο και Βιλένα ήταν οι δύο στον άξονα, με τους Μαντσίνι, Μπακασέτα και Τζούριτσιτς στην τριάδα πίσω από τον Γερεμέγεφ, ο οποίος έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.

Η Μπότεφ Πλόβντιβ από την άλλη «κατέβηκε» επίσης με σχηματισμό 4-2-3-1 και τον Iγκονέν κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Μίνκοφ, Ταμ, Κοντέ και Μπαλογιάννης συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Ετό και Περέιρα έπαιξαν ως «κόφτες», έχοντας μπροστά τους τους Νουατσούκβου, Ποπόβ και Ακερέ ενώ ο Ούτζα ήταν ο σέντερ φορ.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να επιβάλλει τον ρυθμό του και πίεσε ψηλά από το ξεκίνημα, προσπαθώντας να βρει διαδρόμους από τα δύο άκρα, την ώρα που η Μπότεφ περίμενε στο μισό γήπεδο.

Οι «πράσινοι» μάλιστα κατάφεραν χάρη στην πίεση αυτή να βρει και ένα γρήγορο γκολ, μόλις στο 8ο λεπτό… Όταν από απομάκρυνση αντιπάλου, ο Μλαντένοβιτς γέμισε ωραία στην καρδιά της περιοχής, ο Γερεμέγεφ κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα, γύρισε το σώμα του και την έστειλε στα δίχτυα, για το 1-0!

Το μοτίβο παρέμεινε ίδιο στη συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Μάλιστα, πέντε λεπτά μετά, ο Σουηδός σέντερ φορ έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρματα αλλά και της ομάδας του...

Καθώς, από την κάθετη του Βαγιαννίδη στον Μαντσίνι και τη σέντρα του δεύτερου, ο επερχόμενος και αμαρκάριστος Γερεμέγεφ πλάσαρε ψηλά και άστοχα, στο δεύτερο δοκάρι.

Οι Βούλγαροι… αναγκαστικά πήραν μέτρα μετά το πρώτο 15λεπτο, ενώ έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα αντίπαλα καρέ στο 17’, με τον Ντραγκόφσκι να μαζεύει την μπάλα στο επικίνδυνο γύρισμα του Νουατσούκβου από αριστερά. Και να αποκρούει το «χλιαρό» πλασέ του Ποπόβ στην αμέσως επόμενη φάση.

Για να ακολουθήσει ένας ακόμα συνδυασμός των γηπεδούχων από τα δεξιά, με τον Βαγιαννίδη να σεντράρει στο πρώτο δοκάρι, τον Γερεμέγεφ να σουτάρει «με τη μία» αλλά να αστοχεί, ξανά, στο 22ο λεπτό.

Οι παίκτες της Μπότεβ είδαν τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει το μακρινό σουτ του Περέιρα στο 28’, ενώ παράλληλα συνέχισαν το υπέρ το δέον σκληρό παιχνίδι τους, διαμαρτυρόμενοι για ανατροπή και πέναλτι του Μλαντένοβιτς στον Ούτζα, οκτώ λεπτά μετά.

Με το ματς να θυμίζει… ροντέο μετά το ημίωρο, έχοντας αμφότερες οι ομάδες πρόβλημα στον άξονα και τις μεταβάσεις του αντιπάλου, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πατάει περιοχή εύκολα και είχε μια ακόμα χαμένη ευκαιρία στο 37’. Ξανά με τον Βαγιαννίδη να γυρίζει από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά τον επερχόμενο Βιλένα να γλιστράει την ώρα που σούταρε από διαγώνια και αριστερά, για να διώξει πάνω στην γραμμή ο Ταμ.

Τελικά, η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο κατάφερε να φτάσει σε ένα δεύτερο τέρμα, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου 45λεπτου. Όταν από κλέψιμο της μπάλας από τον Βιλένα, αυτή έφτασε στον Τζούριτσιτς, ο οποίος ανατράπηκε από τον Ταμ εντός περιοχής, ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και με δυνατό χτύπημα έκανε το 2-0, στο 44’!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο: με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, να παίρνει την κατοχή και να δείχνει αποφασισμένος να φτάσει και σε ένα τρίτο τέρμα, για να καθαρίσει το παιχνίδι.

Ο Γερεμέγεφ απείλησε μόλις στο 47’, μια φοβερή ατομική ενέργεια του Τζούριτσιτς τρία λεπτά αργότερα έμεινε ανολοκλήρωτη, ενώ στο 53’ ο Βαγιαννίδης πάτησε περιοχή από δεξιά, «έκοψε» την μπάλα και σούταρε με το αριστερό, για να αποκρούσει ο Ιγκόνεν σε κόρνερ!

Κόντρα στη ροή του αγώνα, λίγο έλειψε οι φιλοξενούμενοι να μειώσουν με… καραμπόλες, σε διαδοχικές «στημένες» μπάλες, καθώς αρχικά ο Γεντβάι παραλίγο να βάλει αυτογκόλ, στο 56’, ενώ στο 58ο λεπτό η μπάλα βρήκε στον Κοντέ και πέρασε λίγο άουτ.

MVP:

Η «σφυρίχτρα»: Με προβλήματα στον πειθαρχικό έλεγχο η διαιτησία του Ισραηλινού Φούξμαν, που έβγαλε την πρώτη κίτρινη στο 30’, ενώ είχαν υπάρξει πολλές αφορμές νωρίτερα. Θα έπρεπε να αποβάλλει, δε, τον Ετό, στο 60ο λεπτό. Καθαρή η ανατροπή-πέναλτι του Τζούριτσιτς, παράπονα της Μπότεβ για ανάλογη παράβαση στον Ούτζα, που δεν καταλογίστηκε λόγω VAR. Ήταν, πάντως, κοντά στις φάσεις, ενώ χάρη στον Μπαρ Νατάν είδε ξανά την φάση του 83ου λεπτού και ακύρωσε το πέναλτι των Βούλγαρων.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Βιλένα (74' Μαξίμοβιτς), Τζούριτσιτς, Μπακασέτας, Μαντσίνι (74' Λημνιός), Γερεμέγεφ (78' Σπόραρ).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Λίλο, Ζέκα, Ίνγκασον, Τσέριν, Κώτσιρας, Μπάλντοκ, Κάτρης, Βέρμπιτς.

Mπότεφ Πλόβντιβ (Nτούσαν Κέρκεζ) : Iγκόνεν, Μίνκοφ, Ταμ, Κοντέ, Μπαλογιάννης, Ετό (63' Κόροσετς), Περέρα (70' Καραμπέλιοφ), Νουατσούκβου, Ποπόβ (80' Ουκάκι), Ακέρε (80' Ντιαμπατέ), Ούτζα (70' Σέκουλιτς).

Έμειναν στον πάγκο: Μπερνάτ, Κάιζερ, Γιορντάνοφ, Ρεμέικις, Ίλιεφ, Βίντεφ, Μάρας.

Διαιτητής: Nταβίντ Φούξμαν (Ισράηλ).

Βοηθοί: Ομέρ Μπαρμπίρο, Τουβάλ Κολτούνοφ (Ισραήλ).

4ος διαιτητής: Ιντάν Λέιμπα (Ισραήλ).

VAR: Ντάνιελ Μπαρ Νατάν (Ισραήλ).

AVAR: Νταβίντ Ελίας Μπιτόν (Ισραήλ).

