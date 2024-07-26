Παρατηρήσεις Αλμέιδα στους παίκτες της ΑΕΚ, αυτοκριτική από τους ίδιους

Μια βραδιά που εξελισσόταν σε… πάρτι και το σκορ έδειχνε ικανό να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ για ευρωπαϊκό αγώνα της ΑΕΚ (παραμένει τέτοιο το 6-0 επί της Γκρεβενμάχερ), έγινε στο τέλος μια αγχωτική διαδικασία προκαλώντας εκνευρισμό στους φίλους της ομάδας. Το 4-0 που έγινε 4-3 απέναντι στην Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες δεν… πέρασε έτσι στα κιτρινόμαυρα αποδυτήρια, αλλά ταρακούνησε άπαντες, καθώς όλοι παραδέχτηκαν πως η «Ένωση» έβαλε σε μπελάδες τον εαυτό της επειδή δεν έδειξε σοβαρότητα για 90 λεπτά, παρά μόνο για 60.



Σύμφωνα με την «Ώρα των Σπορ», ο Ματίας Αλμέιδα κράτησε τους παίκτες του στα αποδυτήρια για περίπου μια ώρα μετά το φινάλε της αναμέτρησης της Τετάρτης και τους τα έψαλε, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει πως η ίδια νοοτροπία η οποία ουσιαστικά στοίχισε στην ομάδα του ένα ολόκληρο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν έκανε την εμφάνισή της από το πρώτο επίσημο παιχνίδι αυτής της περιόδου απέναντι σε μια ομάδα από την Ανδόρα. Ο Αργεντινός προπονητής θέλει να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές του, γιατί μπορεί η χαλάρωση της Τετάρτης τελικά να μην στοιχίσει στην ομάδα του, αλλά στο εξής-με το επίπεδο των αντιπάλων όλο και μεγαλύτερο-τέτοια λάθη θα είναι απαγορευτικά.

Οι ποδοσφαιριστές, πάντως, έκαναν και οι ίδιοι τηντους. Στις μεταξύ τους συζητήσεις ήταν εκνευρισμένοι με τη χαλάρωση και τα παιδικά λάθη που επέτρεψαν στους αντιπάλους να πετύχουν τρία γκολ σε 18 λεπτά και δήλωναν αποφασισμένοι να… κόψουν την πλάκα στη ρεβάνς και να προκριθούν με δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά δίχως άγχος.Η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης (19:30) έχει αρχίσει χωρίς προβλήματα τραυματισμών και η «Ένωση» εκτός των άλλων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της ρεβάνς, που θα γίνει σε πλαστικό χλοοτάπητα και σε ένα υψόμετρο που επηρεάζει τους μη συνηθισμένους ποδοσφαιριστές. Όλοι στις τάξεις της ΑΕΚ είναι αποφασισμένοι για μια νίκη-απάντηση πρώτα στους εαυτούς τους, ώστε να κλείσουν ραντεβού στον γ' προκριματικό με τηνπου χθες διέλυσε με 7-0 την Σλιέμα Γουόντερερς και έχει ήδη προκριθεί, πριν καν γίνει η ρεβάνς στη Μάλτα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.