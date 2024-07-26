Πήρε προβάδισμα, αλλά ένα λάθος και αστοχία του στέρησαν τον... περίπατο στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη (2-1) στο πρώτο παιχνίδι του β' προκριματικού γύρου του Europa League, αλλά δεν «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση, ενώ είχε όλες τις προυποθέσεις να το κάνει. Κι αυτό γιατί μέχρι το 70' οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι σε όλους τους τομείς απέναντι στους Βούλγαρους, σκόραραν δυο φορές, είχαν μεγάλες ευκαιρίες για τρίτο τέρμα, αλλά ένα λάθος του Βιλένα έδωσε... ζωή στην αντίπαλη ομάδα για το τελικό 2-1. Ένα σκορ που δίνει προβάδισμα στο «τριφύλλι», αλλά αφήνει ανοικτή την υπόθεση - πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός του μεγαλύτερου διαστήματος ήταν σχεδόν εξαιρετικός. Βρήκε γκολ νωρίς (8') με τον Γερεμέγεφ, σκόραρε με πέναλτι του Μπακασέτα στο 45' και είχε πολλές ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα. Τόσο στο πρώτο μέρος (δυο με Γερεμέγεφ, μια με Γεντβάι, μια με Βιλένα), όσο και στο δεύτερο με Βαγιαννίδη, ακυρωθέν τέρμα Τζούριτσιτς και δοκάρι του Σέρβου.

Ομως, ένα φτηνό λάθος του Βιλένα που χωρίς να πιεστεί έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο έξω από την περιοχή έφερε το γκολ της Μπότεφ στο 70' για να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά το παρακάτω: Σε ματς πρόκρισης και ιδιαίτερα τέτοια εποχή, απαιτείται συγκέντρωση και πνευματική ετοιμότητα στο 100% και ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα είδαμε ωραία πράγματα από την ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο. Με πρέσινγκ ψηλά, κλεψίματα μπάλα, κάθετο και γρήγορο ποδόσφαιρο και ευκαιρίες ή προυποθέσεις. Με έναν πολύ καλό Τζούριτσιτς και άξιους συμπαραστάτες του τους Μαντσίνι, Βαγιαννίδη, Μπακασέτα και Αράο μέχρι να αρχίσει να βγαίνει η κούραση. Δεν είναι υπερβολή ότι το «τριφύλλι» θα μπορούσε να βάλει και τέσσερα γκολ απέναντι στην Μπότεφ, αλλά αυτό δε συνέβη.

Από το 2-1 και μετά το ματς έγινε... ροντέο. Η Μπότεφ πήρε ψυχολογία, οι «πράσινοι» έπαιζαν ψηλά για τρίτο γκολ, δεν το βρήκαν όταν στάθηκαν άτυχοι με το δοκάρι του Τζούριτσιτς και κινδύνευσαν σε δυο - τρεις περιπτώσεις από τις μεταβάσεις της φιλοξενούμενης ομάδας.

Το τελικό 2-1, ως σκορ, αδικεί την ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο για την εικόνα που είχε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά... έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τα λάθη σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοιου τύπου παιχνίδια πρέπει να αποφεύγονται. Ακόμη και ένα ή δυο μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες σε ένα ματς, όπως και έγινε σε ένα βαθμό.

Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από την Μπότεφ και θα πάει στη Βουλγαρία για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Φυσικά και έχει τον πρώτο λόγο. Ομως, έτσι όπως διαμορφώθηκε η αναμέτρηση, ο επαναληπτικός μόνο εύκολος δε θα είναι. Το αντίθετο. Οι «πράσινοι» θα πρέπει να παρουσιαστούν σοβοροί σε όλο το 90λεπτο, να κάνουν αυτά που πρέπει, να αποφύγουν «γκέλες» και φτηνά να λάθη και να γυρίσουν στην Αθήνα με το εισιτήριο στον επόμενο προκριματικό γύρο του Europa League. Μπορούν και πρέπει να το πετύχουν...

