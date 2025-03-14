Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας μιλάει για το ντέρμπι της Euroleague Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, τους Μπαρτζώκα και Αταμάν και τη χειρότερη στιγμή της καριέρας του.

Στους ρυθμούς των ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague που διεξάγεται σήμερα (21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κινείται η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time η οποία φιλοξενεί τον Πρωταθλητή Ευρώπη του 1996 με τον Παναθηναϊκό, Νίκο Οικονόμου.

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας αναλύει τα πλεονεκτήματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού , ξεχωρίζει τους παίκτες- κλειδί των δύο ομάδων και εξηγεί πως τον εμπνέουν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Αταμάν , ως προπονητή στον Ερμή Σχηματαρίου.

Ο Νίκος Οικονόμου αποκαλύπτει στη Λίλα Κουντουριώτη αν μετάνιωσε για τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, τον προπονητή που δεν ήθελε να ξανασυνεργαστεί και το όνειρό του να γίνει πιλότος.

Διηγείται ακόμη μια άγνωστη ιστορία που έζησε με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό το 1996 και εξηγεί γιατί θεωρεί τον Ντίνο Μήτογλου ως παίκτη-εξέλιξή του.

