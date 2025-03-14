Ολυμπιακός: Άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ από την πορεία του στο Europa League

Champions League δεν είναι, αλλά και το Europa League απέφερε ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ταμεία του Ολυμπιακού για τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση. Ο χθεσινός αποκλεισμός από την Μπόντο Γκλιμτ έδωσε τέλος στη φετινή προσπάθεια των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι θα καρπωθούν 19,447 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το ενδέκατο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των 36 ομάδων που συμμετείχαν στη διοργάνωση φέτος.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε 4,31 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή του και μόνο στην League Phase, πρόσθεσε επιπλέον 2,25 εκατ. ευρώ από τα αποτελέσματά του στα οκτώ παιχνίδια, άλλα 3,09 εκατ. ευρώ από την κατάταξή του στην πρώτη φάση, ενώ με την πρόκριση απευθείας στους «16» πήρε μπόνους 1,75 εκατ. ευρώ. Στα χρήματα αυτά προστέθηκαν 5,64 εκατ. ευρώ από το market pool και 2,41 εκατ. ευρώ από τον συντελεστή 10ετίας.

Αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προκρινόταν στα προημιτελικά θα εισέπραττε επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ, αν έφτανε στα ημιτελικά ακόμη 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ με την παρουσία σε τελικό θα κέρδιζε 7 εκατ. ευρώ και με την κατάκτηση του τίτλου άλλα 6 εκατ. ευρώ.

