Σφαιρόπουλος: «Ποιο Final 4; Εδώ δεν έχουμε νίκη στα playoffs! Κι εγώ θέλω να γίνω πιλότος F1…»

Ο Ερυθρός Αστέρας έχασε πολύτιμο έδαφος ακόμη και για την διεκδίκηση των play in της Ευρωλίγκας μετά τηνήττα που γνώρισε χθες από την Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μετά τον αγώνα προσγείωσε άπαντες στην πραγματικότητα και κόντρα στις μη ρεαλιστικές προσδοκίες που υπάρχουν.



«Πώς μπορούμε να μιλάμε για το Άμπου Ντάμπι όταν δεν έχουμε ούτε νίκη στα playoffs; Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα, προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι. Δεν έχουμε φτάσει ποτέ στο Final 4, οι προσδοκίες για το Άμπου Ντάμπι δεν είναι ρεαλιστικές. Κι εγώ θέλω να γίνω πιλότος Formula 1… Έχουμε όνειρα, θέλουμε να πάμε εκεί και απομένουν πέντε παιχνίδια στα οποία θα προσπαθήσουμε ως το τέλος για να προκριθούμε στα playoffs», τόνισε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα.

