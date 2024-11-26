Παναθηναϊκός: Ο Ιωαννίδης υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 - Δείτε φωτογραφίες

Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 υπέγραψε ο Φώτης Ιωαννίδης με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Φώτη Ιωαννίδη έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Φώτης υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2020. Τον Μάιο του 2023 ο Έλληνας επιθετικός επέκτεινε τη συμφωνία του μέχρι το 2027. Και τώρα ήρθε η στιγμή που υπέγραψε το τρίτο κατά σειρά συμβόλαιο με το Τριφύλλι.

Μέχρι στιγμής ο Φώτης με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μετράει 158 συμμετοχές και 41 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο αρχηγός της ομάδας μας έχει κατακτήσει δύο Κύπελλα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό.

