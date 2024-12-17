Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο: Για το restart κόντρα στους φορμαρισμένους Ιταλούς

Διαβολοβδομάδα... συμπερασμάτων για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την Αρμάνι Μιλάνο (21:15, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για τη 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πριν ολοκληρώσουν τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης δύο μέρες αργότερα, φιλοξενώντας την Μπασκόνια.



Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από το πιο δύσκολο διάστημά της υπό την ηγεσία του Τούρκου τεχνικού, καθώς μετρά δύο συνεχόμενες πολύ βαριές ήττες από Παρτίζαν στο Βελιγράδι (91-73) και Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (93-67). Τα αποτελέσματα αυτά πλήγωσαν ψυχολογικά και βαθμολογικά το «τριφύλλι», που έπεσε στα όρια της δεκάδας και κυρίως προβλημάτισε έντονα με την απόδοσή του.

Η προϊστορία των δύο ομάδων:

Πλέον, ομπαίνει σε μία «διαβολοβδομάδα» όπου ψάχνει, έτσι ώστε όχι μόνο να βελτιώσει την ψυχολογία του, αλλά να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο με μία καλή θέση. Παρόλο που οι «πράσινοι» μάλλον δεν περίμεναν τέτοια εξέλιξη, τα δύο ματς αυτά έχουν χαρακτήρα «τελικών», καθώςθα επιδεινώσει τη μικρή «εσωστρέφεια» στην οποία έχει περιέλθει ο σύλλογος το τελευταίο διάστημα, αλλά και τη βαθμολογική του συγκομιδή.Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς για τον, θα βρει απέναντί του την πιο φορμαρισμένη αυτή τη στιγμή ομάδα στην. Ηξεκίνησε άσχημα τη χρονιά έχοντας ρεκόρ 3-6 μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές, όμως δεν έχει ηττηθεί έκτοτε, έχοντας 6 συνεχόμενα ροζ φύλλα, το μεγαλύτερο ενεργό σερί σε ολόκληρη τη διοργάνωση.Μάλιστα, στην προηγούμενη αγωνιστική πέρασε σαν «σίφουνας» από τη Βαρκελώνη (81-94), ενώ στο διάστημα αυτό του καλού σερί έχει περάσει και από τις έδρες τωνκαι. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ομάδα τουαποτελεί έναν πολύ δύσκολο και επικίνδυνο αντίπαλο για τον «πληγωμένο»του τελευταίου διαστήματος, και θα χρειαστεί σημαντική αγωνιστική άνοδος από τους «πράσινους» για να επιστρέψουν στις νίκες.Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον. Αμφίβολοι είναι και οι, που δεν προπονήθηκαν την προηγούμενη μέρα του αγώνα (16/12), ο πρώτος λόγω ίωσης και ο δεύτερος για να προφυλαχθεί μετά τον τραυματισμό του στο Λαύριο. Ο Αταμάν εξέφρασε πάντως την αισιοδοξία του πως θα έχει αμφότερους διαθέσιμους, αν και αυτό θα κριθείτης αναμέτρησης. Για την Αρμάνι, πιθανότατα εκτός θα μείνει ο, που είναι εδώ και καιρό τραυματίας.Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι1997/1998 (Ημιτελικοί Κύπελλο Κυπελλούχων): Παναθηναϊκός-Στεφανέλ Μιλάνο 77-581997/1998 (Ημιτελικοί Κύπελλο Κυπελλούχων): Στεφανέλ Μιλάνο-Παναθηναϊκός 86-612009/2010 (Κανονική περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 67-752009/2010 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 80-682010/2011 (Κανονική περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 71-812010/2011 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 93-622011/2012 (Top-16): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 57-782011/2012 (Top-16): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 58-672013/2014 (Top-16): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 73-572013/2014 (Top-16): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 77-752014/2015 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 90-632014/2015 (Κανονική περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 66-642016/2017 (Κανονική περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 72-862016/2017 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 74-612017/2018 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 80-722017/2018 (Κανονική περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 95-962018/2019 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 83-862018/2019 (Κανονική περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 83-952019/2020 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 78-792019/2020 (Κανονική περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-872020/2021 (Κανονική περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 77-802020/2021 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 86-832021/2022 (Κανονική περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 75-542021/2022 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 75-762022/2023 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 90-77 (παρ.)2022/2023 (Κανονική Περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 78-762023/2024 (Κανονική Περίοδος): Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 68-762023/2024 (Κανονική Περίοδος): Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 79-62

