Ισπανία: Ο bwinΣΠΟΡ FM ακολουθεί την απόβαση των «αιωνίων»

Ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague, με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να ακολουθεί την… απόβαση των «αιωνίων» στην Ισπανία!

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου στις 21.30. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζουν την Μπασκόνια, με στόχο να φύγουν από τη Βιτόρια με τη νίκη που θα τους διατηρήσει μόνους πρώτους στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην περιγραφή από την «Fernando Buesa Arena», ο Νίκος Ζέρβας.

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου στις 21.30, σειρά παίρνουν οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, που ταξιδεύουν στην Καταλονία για ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι.

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR. Την προσπάθεια του τριφυλλιού να διευρύνει το νικηφόρο σερί του μεταδίδει, από την Βαρκελώνη, ο Γιώργος Πετρίδης.

Και όπως πάντα, μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για αναλύσεις και σχόλια μέχρι τα μεσάνυχτα. Τότε ο λόγος περνά στους ακροατές.

Μπασκόνια–Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα- Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR. Ζήστε φάση προς φάση τις μάχες των αιωνίων στην Euroleague στην κορυφαία αθλητική συχνότητας της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!





