Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Διαιτητής ο Μαρτσίνιακ, παρατηρητής ο Λανουά

Ο Σίμον Μαρτσίνιακ ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον πρώτο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ (19:30).



Βοηθοί του την Τετάρτη θα είναι οι συμπατριώτες του Τόμας Λίστκιεβιτς και Άνταμ Κλίπσικ, με τέταρτο τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη και στο VAR τον Πολωνό Βόιτσεχ Μιτς με βοηθό τον Βασίλη Φωτιά. Παρατηρητής θα είναι ο ίδιος ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Ο 44χρονος Πολωνός είναι κατηγορίας elite, το 2023 είχε διευθύνει τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ, ενώ το 2023 και το 2024 είχε αναδειχθεί κορυφαίος διαιτητής του κόσμου από την Παγκόσμια Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).Ο Μαρτσίνιακ δεν έχει διευθύνει ποτέ αγώνα του Παναθηναϊκού, ενώ στις 6 Αυγούστου του 2020 ήταν στο Γουλβς-Ολυμπιακός 1-0 για τους «16» του Europa League.Έχει επίσης «σφυρίξει» σε τέσσερις αγώνες της Εθνικής ομάδας, με πιο πρόσφατο τον αποκλεισμό στα πέναλτι από την Γεωργία στο μπαράζ πρόκρισης για το Euro 2024, στις 26 Μαρτίου 2024.Φέτος ορίστηκε σε τρεις αγώνες του Champions League: Παρί-Ατλέτικο 1-2, Σπόρτινγκ-Άρσεναλ 1-5 και Αταλάντα-Ρεάλ 2-3.

