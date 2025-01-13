Μήνυμα για… αντεπίθεση από τον Παναθηναϊκό: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος»

Παρά την αλλοίωση αποτελέσματος και τα όσα ευτράπελα έλαβαν χώρα στο… βούρκο των Σερρών, που κόστισαν, βέβαια, δύο βαθμούς στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περιθώριο για να μείνουν άλλο οι «πράσινοι» στο ματς με τον Πανσερραϊκό.



Η εβδομάδα που ξεκίνησε από σήμερα (13/01), βλέπετε, περιλαμβάνει όχι ένα αλλά δύο ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό, κόντρα στον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson πρώτα. Καθώς και απέναντι στην ΑΕΚ, για την Stoiximan Super League, στο κλείσιμο της εβδομάδας.

Κάπως έτσι, λοιπόν, αλλά και θέλοντας να «φωτογραφίσουν» τα… κακώς κείμενα από τον χθεσινό (12/01) αγώνα, στο «τριφύλλι» θέλησαν να στραφούνΣτέλνοντας ξεκάθαρο, μέσω των επίσημων λογαριασμών της ΠΑΕ στα social media με τίτλο «»!«Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Κανένα λάθος, κανένα εμπόδιο, κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει. Επόμενη στάση: το αιώνιο ντέρμπι», έλεγε το σχετικό κείμενο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.