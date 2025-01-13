«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή.
Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Για πρώτη φορά στο studio, η Ευγενία Λυγγερίδη, μητέρα του δολοφονημένου αστυνομικού στα επεισόδια του Ρέντη.
Super League: Η μάχη του τίτλου.
Σχολιάζουν ο τεχνικός αναλυτής Μάριος Κουτσιμανής και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.
Έρευνα: Η ανάκριση για το ταμείο των διαιτητών. Αναλύουν ο σύμβουλος της Ένωσης Διαιτητών Γιώργος Σπανέας και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.
Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Δείτε το trailer:
Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη
#DikiSkai
