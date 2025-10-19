Νίκησε την Λάμενς και μπήκε κυρίως ταμπλό του Τόκιο η Σάκκαρη

Ούτε η βροχή στάθηκε ικανή να σταματήσει την Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο 55 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε τη Σούζαν Λάμενς (Νο.57) με 6-3, 6-3 σε 91 λεπτά και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του Open του Τόκιο (WTA 500).

Έτσι θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα ακόμα τουρνουά πριν ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν αντιμετωπίζοντας στον πρώτο γύρο (την προσεχή Τρίτη) τη Λέιλα Φερνάντες από τον Καναδά, Νο.27 στον κόσμο, που κατέκτησε σήμερα τον τίτλο στην Οσάκα. Οι δύο παίκτριες είχαν αναμετρηθεί και στο Πεκίνο, όπου η 23χρονη Καναδή είχε πάρει εύκολα τη νίκη στα δύο σετ.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη έμεινε πίσω με μπρέικ (2-3), αλλά το πήρε άμεσα πίσω και με ένα ακόμη δικό της μπρέικ στο όγδοο γκέιμ (5-3), έκανε το 1-0. Λόγω βροχής, ο αγώνας διακόπηκε για πάνω από δύο ώρες στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, αλλά η 30χρονη τενίστρια έκανε δύο μπρέικ μετά το 3-3 και πήρε θέση στο κυρίως ταμπλό!

