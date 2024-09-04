Η ομάδα της Νίκαιας, οριστικά κι αμετάκλητα δήλωσε παραίτηση από τη Super League 2 και το μέλλον του συλλόγου φαίνεται πως θα είναι στα τοπικά πρωταθλήματα της Αττικής.

Η… αρχή του τέλους ήταν η απόφαση του προέδρου, Γιάννη Τσιριγώτη, ν’ αποσυρθεί από τον Ιωνικό δίχως να έχει βρεθεί επενδυτής και αυτό οδηγεί πλέον τον Ιωνικό εκτός επαγγελματικών κατηγοριών του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ως φυσική συνέπεια, δεν θα αγωνιστεί ούτε στο ματς Κυπέλλου με την Ερμιονίδα, για τη δεύτερη φάση της διοργάνωσης…

Η ανακοίνωση:

Με το υπ. αριθμ. 220/ 04.09.2024 έγγραφό της η ΠΑΕ Ιωνικός, υπέβαλε ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2, 2024-2025.

