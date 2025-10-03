Ο Τζάρετ Σο, Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια του Ινδονησιακού Λιγκ (IBL) Prawira Bandung, συνελήφθη όταν παρέλαβε δέμα με καραμέλες κάνναβης που είχε παραγγείλει για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της νόσου Crohn από την οποία πάσχει.

Όταν κατέβηκε στο λόμπι της πολυκατοικίας του για να πάρει το πακέτο, τον περίμεναν 10 αστυνομικοί με πολιτικά. Σχετικό βίντεο δείχνει τον 35χρονο να φωνάζει για βοήθεια τη στιγμή της σύλληψης.

Σήμερα κρατείται σε φυλακή της Τζακάρτα, ενώ αντιμετωπίζει την προοπτική ισόβιας κάθειρξης ή ακόμα και της θανατικής ποινής, καθώς στην Ινδονησία η νομοθεσία για τα ναρκωτικά είναι από τις αυστηρότερες στον κόσμο. Το 2016 μάλιστα είχαν γίνει εκτελέσεις μελών διεθνών κυκλωμάτων.

Ο Σο υποστηρίζει ότι έκανε «ένα μεγάλο λάθος», αλλά τονίζει ότι οι καραμέλες προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση: «Χρησιμοποιώ την κάνναβη μόνο ως φάρμακο. Με βοηθά στον χρόνιο πόνο, την αϋπνία, την κατάθλιψη και κυρίως στα συμπτώματα της Crohn. Δεν ήταν για διασκέδαση ούτε για πώληση».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος φέρεται να είχε στείλει μηνύματα σε συμπαίκτες του ότι θα μοιραστεί τα «gummies» μαζί τους, ενώ οι αρχές παρουσίασαν δημόσια τα 869 γραμμάρια καραμελών, αποτιμώντας την αξία τους σε 400 δολάρια. Ο Σο αντιδρά, λέγοντας ότι το βάρος αφορά κυρίως το γλυκό και όχι το περιεχόμενο κάνναβης: «Δεν είχα ποτέ σχεδόν ένα κιλό, είναι άδικο».

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Μπρίτνεϊ Γκράινερ, της διάσημης Αμερικανίδας μπασκετμπολίστριας που φυλακίστηκε στη Ρωσία για κατοχή κάνναβης και αφέθηκε ελεύθερη μετά από ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο Σο έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Αργεντινή, Ιαπωνία, Τουρκία, Τυνησία και Ταϊλάνδη, ενώ είχε σημαντική καριέρα και στο Utah State στις ΗΠΑ. Φίλοι και οργανώσεις υπεράσπισης, όπως το Last Prisoner Project, έχουν ξεκινήσει καμπάνια για τη νομική του στήριξη, καταγγέλλοντας υπερβολικές ποινές σε μη βίαια αδικήματα σχετιζόμενα με την κάνναβη.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Τζακάρτα περιορίστηκε να δηλώσει ότι γνωρίζει την υπόθεση, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

