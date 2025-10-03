Πολύ χαμηλά στα Power Rankings οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Λίγες εβδομάδες απέμειναν για την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ. Το Bleacher Report δημοσίευσε τα Power Rankings του, τοποθετώντας τις ομάδες σε μια άτυπη κατάταξη με βάση τη δυναμική που θεωρεί πως έχουν.

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πολύ χαμηλά, μόλις 16οι μεταξύ των 30 ομάδων της λίγκας και μόλις έκτοι στην Ανατολή, πίσω από Καβαλίερς (3οι), Νικς (6οι), Μάτζικ (8οι), Χοκς (12οι) και Πίστονς (13οι).

Στην πρώτη θέση είναι οι πρωταθλητές Θάντερ, δεύτεροι οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς, τέταρτοι οι Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ και πέμπτοι οι Λέικερς των Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς.

NBA POWER RANKINGS ENTERING PRESEASON 🔥



-Rockets ranked above Lakers 👀

-Timberwolves NOT top 3 in West 😱

-Sixers below pacers, Celtics, & Bulls 😳

-Knicks ranked No. 2 in East 😤

-Bucks are NOT top 5 in East 😬



FULL NBA POWER RANKINGS: https://t.co/YuRpCgWIgT pic.twitter.com/gM60rOvFof — Bleacher Report (@BleacherReport) October 2, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.