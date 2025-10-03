Λογαριασμός
Πολύ χαμηλά στα Power Rankings οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το Bleacher Report έχει πολύ χαμηλά τους Μπακς στα Power Rankings εν όψει της νέας σεζόν στο ΝΒΑ

Αντετοκούνμπο

Λίγες εβδομάδες απέμειναν για την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ. Το Bleacher Report δημοσίευσε τα Power Rankings του, τοποθετώντας τις ομάδες σε μια άτυπη κατάταξη με βάση τη δυναμική που θεωρεί πως έχουν.

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πολύ χαμηλά, μόλις 16οι μεταξύ των 30 ομάδων της λίγκας και μόλις έκτοι στην Ανατολή, πίσω από Καβαλίερς (3οι), Νικς (6οι), Μάτζικ (8οι), Χοκς (12οι) και Πίστονς (13οι).

Στην πρώτη θέση είναι οι πρωταθλητές Θάντερ, δεύτεροι οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς, τέταρτοι οι Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ και πέμπτοι οι Λέικερς των Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς.

Πηγή: sport-fm.gr

ΝΒΑ Μιλγουόκι Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο
