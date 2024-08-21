Ημέρα… Πελίστρι στον Παναθηναϊκό

Σκάει η «βόμβα» Πελίστρι στον Παναθηναϊκό! Τα τυπικά έχουν απομείνει ώστε να γίνει παίκτης του «τριφυλλιού» ο Ουρουγουανός εξτρέμ με μεταγραφή από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Εντός της ημέρας πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ανακοινωθεί η σπουδαία κίνηση (με τετραετές συμβόλαιο) από τους «πράσινους», οι οποίοι στη συνέχεια θα τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Με τη σχετική προθεσμία για αλλαγή να εκπνέει σήμερα το βράδυ.

Είναι πολύ πιθανό να πάρει τη θέση του Βιλένα, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν βρίσκεται στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για το εκτός έδρας ματς με τη Λανς την Πέμπτη (22/8, 22:00) για τα playoffs του Europa Conference League. Ο Ντιέγκο Αλόνσο δεν επέλεξε τον 29χρονο μέσο για την πρώτη «μάχη» με τους Γάλλους, βλέποντας μάλλον ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που υπάρχουν.

Η λογική λέει ότι ο 49χρονος τεχνικός θα τον υπολογίζει για τη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ, αλλά ο παίκτης πιθανότατα θα δώσει το «παρών» στη Γαλλία, ώστε να γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.