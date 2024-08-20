Εσείς πόση μπάλα αντέχετε;

Νέες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και πρόσθετες ημερομηνίες αγώνων σε ήδη υφιστάμενες δοκιμάζουν τις αντοχές των αθλητών, αλλά και την…όρεξη των φιλάθλων.

Το καλοκαιρινό ποδοσφαιρικό διάλειμμα πήρε τέλος, με την έναρξη σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου καλούνται ωστόσο να αποδείξουν ότι δεν χορταίνουν να βλέπουν μπάλα, αφού φέτος το ημερολόγιο είναι γεμάτο όσο ποτέ. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις αλλαγές που αποφάσισε στο πρόγραμμα η ευρωπαϊκή ομοσπονδία UEFA, προκειμένου να αυξήσει την αξία του συγκεκριμένου προϊόντος. Όπως σημείωνε χαρακτηριστικά το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «όποιος ενδιαφέρεται πολύ για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να σημειώσει με κόκκινο στο ημερολόγιό του όλο τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Χάρη στο γερμανικό πρωτάθλημα, το Κύπελλο, το Champions, το Europa και το Conference League, 22 από τις 28 ημέρες θα είναι λίγο-πολύ φορτωμένες με παιχνίδια μόνο σε αυτές τις διοργανώσεις.



Το ερώτημα είναι τελικά πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η υπερφόρτωση και αν θα προκαλέσει κάποια στιγμή κορεσμό. Με άλλα λόγια «πόση μπάλα μπορείτε να αντέξετε;» «Κάποια στιγμή, φτάνει!», είπε πρόσφατα ο Ούλι Χένες, της Μπάγερν, η οποία θα μπορούσε να παίξει σημαντικά περισσότερα παιχνίδια τη σεζόν 2024/25, αλλά φυσικά θα επωφεληθεί επίσης πολύ από το μάρκετινγκ τους. Τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι, είπε ο επίτιμος πρόεδρος του Μονάχου: «Αυτή η συσσώρευση αγώνων πρέπει να σταματήσει».

Διαρκώς νέες διοργανώσεις

Στο γερμανικό πρωτάθλημα δεν προβλέπονται αλλαγές. Η μεγαλύτερη αύξηση προκύπτει από το νέο μοντέλο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στο φετινό Champions League είναι προγραμματισμένα 189 παιχνίδια, δηλαδή 64 περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Η παγκόσμια ομοσπονδία FIFA προωθεί τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων για το καλοκαίρι που ακολουθεί τη χειμερινή σεζόν, η οποία ουσιαστικά θα είναι ένα μίνι πρωτάθλημα τεσσάρων εβδομάδων. Στις ΗΠΑ, 32 σύλλογοι, μεταξύ των οποίων η Μπάγερν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, θα αγωνιστούν για τον τίτλο. Μέχρι τώρα, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων διοργανωνόταν ως ένα μίνι τουρνουά με επτά ομάδες στο τέλος ή στην αρχή κάθε έτους. Η νέα μορφή εγγυάται μια τεράστια αύξηση των εσόδων. Υπάρχει επίσης το Nations League για τις εθνικές ομάδες, όπου η Γερμανία θα συναντήσει δύο φορές την Ολλανδία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Ουγγαρία. Λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα διεξαχθεί ο τελικός γύρος με τις τέσσερις καλύτερες ομάδες επιλογής. Θεωρητικά, οι κορυφαίοι παίκτες θα μπορούσαν να παίξουν αρκετά περισσότερα από 60 παιχνίδια.

Όλα για το χρήμα

«Το κακό έχει παραγίνει. Μερικές φορές νιώθω ένοχος που προσκαλώ παίκτες στην εθνική ομάδα», είπε ο προπονητής της Εθνικής Βελγίου, Ντομένικο Τεντέσκο. Ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος κάνει τώρα ένα διάλειμμα αόριστης διάρκειας από την προπονητική, χαρακτήρισε το διεθνές ποδοσφαιρικό καλεντάρι ως «πλήρη τρέλα».



«Ο καθένας προσπαθεί να αποκομίσει το καλύτερο για τον εαυτό του. Είναι τεράστιο πρόβλημα», είπε ο Κλοπ, προσθέτοντας ότι «τα πάντα έχουν να κάνουν με τα χρήματα». Το ερώτημα ποιος είναι υπεύθυνος φαίνεται κάπως περίπλοκο. Στις μεγάλες ομοσπονδίες, οι αποφάσεις λαμβάνονται στις ανώτατες επιτροπές, στο Συμβούλιο της FIFA και στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Ορισμένοι αξιωματούχοι είναι παρόντες σε όλες τις συναντήσεις, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι σύλλογοι που επωφελούνται από εκατομμύρια έσοδα έχουν τεράστιο λόγο. Όταν η Ένωση Ποδοσφαιριστών Fifpro και η Ένωση Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων προέβησαν πρόσφατα σε καταγγελία σε επίπεδο ΕΕ κατά της FIFA, η παγκόσμια ομοσπονδία απάντησε ότι οι αποφάσεις για το ημερολόγιο είχαν ληφθεί από κοινού και ομόφωνα. Ο πρόεδρος των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, Πέδρο Προέντσα, δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο της FIFA - αλλά στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, και ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν είναι αντιπρόεδρος της FIFA.

Ανταλλαγή κατηγοριών και επιχειρημάτων

Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι εξουσίας. Η FIFA αντέκρουσε το επιχείρημα ότι η επιβάρυνση για τους επαγγελματίες του ποδοσφαίρου αυξανόταν σημαντικά, εμφανίζοντας μια μελέτη από την Ελβετία, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των αγώνων για μεμονωμένους επαγγελματίες δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Μαθηματικά, αυτό είναι λογικό - εξάλλου, ο αριθμός των παιχνιδιών που παίζονται σε διοργανώσεις κυπέλλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μεμονωμένα παιχνίδια νοκ άουτ. Παρόλα αυτά, ειδικά στο τέλος μιας σεζόν, ορισμένοι επαγγελματίες φαίνονται απλώς ξεθεωμένοι. Κλασικό παράδειγμα το σούπερ ταλέντο, ο Γερμανός Φλόριαν Βιρτς, που δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει την ομάδα της Γερμανίας στον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Ιούνιο στην πατρίδα του μετά τη διπλή σεζόν με τη Λεβερκούζεν.



Το άλλο σημείο κριτικής, δηλαδή ότι ο οπαδός που ενδιαφέρεται πολύ για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο και μετά τη δουλειά σύντομα νιώθει κορεσμό όταν υπάρχει τόση υπερπροσφορά, εν μέρει αγνοεί την ελευθερία επιλογής. «Από την άποψη της οικονομίας των μέσων ενημέρωσης, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως «πάρα πολύ», επειδή οι λάτρεις του ποδοσφαίρου λαμβάνουν μια πρόσθετη προσφορά και μπορούν απλώς να επιλέξουν», δήλωσε ο επιστήμονας των μέσων ενημέρωσης Κρίστοφ Μπέρτλινγκ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πάντως, οι μεταρρυθμίσεις των υφιστάμενων μορφών των διοργανώσεων δεν είναι χωρίς ρίσκο, προσθέτει ο Μπέρτλινγκ. Εάν αυξηθεί ο αριθμός των ημερών αγώνων, «θα μπορούσε να υπάρξει παραίτηση και υπερφόρτωση», είπε ο επικοινωνιολόγος. Στο Champions League 2024/25 θα διεξαχθούν οκτώ αντί για έξι παιχνίδια ανά ομάδα στον προκριματικό γύρο.



Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

