Η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου, Λήδα, στην Παραολυμπιάδα στο Παρίσι

Η19χρονη κόρη του αδικοχαμένου Αίαντα Μανθόπουλου, Λήδα αναχωρεί σήμερα για το Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο στίβο στο αγώνισμα των 100 μέτρων σπριντ.

Το όμορφο κορίτσι μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και συγκεκριμένα στην εκπομπή της ΕΡΤ3 «Περίμετρος», λίγο πριν την αναχώρησή της για την Παραολυμπιάδα που θα διεξαχθεί από τις 28 Αυγούστου ως τις 8 Σεπτεμβρίου (η συμμετοχή της Λήδας Μανθοπούλου είναι στις 31 Αυγούστου, το πρωί τα προκριματικά και το βράδυ στις 8 ο τελικός)

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.