Ταξίδι στη Νιόν και συνάντηση του Ηλιόπουλου με τον Τσέφεριν - Τον ενημέρωσε και για διαιτησία

Συνάντηση με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν στη Νιόν είχε ο Μάριος Ηλιόπουλος, στην οποία του μετέφερε και τα παράπονά του για την διαιτησία

Την πληροφορία ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος ταξίδεψε στην Νιόν και συναντήθηκε με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν μετέφερε ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ στο ταξίδι αυτό είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της UEFA γενικότερα για το ποδόσφαιρο και την ενασχόλησή του με την ΑΕΚ τους τελευταίους μήνες που έχει στην κατοχή του τις μετοχές της. Ωστόσο, εκμεταλλεύθηκε από την ευκαιρία και προσπάθησε να του μεταφέρει την εικόνα που έχει αποκτήσει μέχρι τώρα από το ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα στη χώρα, στεκούμενος στη διαιτησία και τον επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος του εξέφρασε τα παράπονα που έχει από τις επιλογές του Λανουά μέχρι τώρα αλλά και τα λάθη τα οποία γίνονται από τους διαιτητές.

