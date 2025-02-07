Νέα απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορεί να παραστεί στα γήπεδα για έναν μήνα, έπειτα από τη νέα τιμωρία που του επιβλήθηκε - μαζί και με πρόστιμο - από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.



Η ποινή αυτή έρχεται για πράξεις και δηλώσεις του που συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος, σε αναρτήσεις που πραγματοποίησε στα στα social media, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Το πρόστιμο φτάνει στιςευρώ, ενώ, ποινή προστίμουεπιβλήθηκε και στην1. Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) η ποινή της απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για διάστημα ενός (1) μήνα και χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για πράξεις και δηλώσεις του, οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος, πράξεις που έλαβαν χώρα την 20-1-2025, διά αναρτήσεών του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, διαρκούντος του αγώνα της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2024-2025, ήτοι για παραπτώματα τα οποία αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 87/27-1-2025 κλήση και2. Επιβάλλει στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για πράξεις και δηλώσεις του ιδιοκτήτη της, οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος, και έλαβαν χώρα κατά τα ως άνω.

