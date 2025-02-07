Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Θλάση και έναν μήνα εκτός ο Πελίστρι

Ο Πελίστρι θα απουσιάσει από τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με Άρη, Βίκινγκουρ -εκτός και εντός έδρας-, Βόλο, Λαμία, Παναιτωλικό και -πιθανότατα- Ατρόμητο

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Θλάση και έναν μήνα εκτός ο Πελίστρι

Δυσάρεστα ήταν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε ο Φακούντο Πελίστρι.

Καθώς, όπως αποδείχτηκε, ο Ουρουγουανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού…

Εξέλιξη η οποία θα κρατήσει τον Πελίστρι εκτός των υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» για διάστημα ενός μήνα, σε μια κρίσιμη καμπή της φετινής σεζόν, με παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, πλέον!

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος άσος αποχώρησε τραυματίας από το προχθεσινό ντέρμπι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Έτσι, ο Πελίστρι θα απουσιάσει από τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με ΆρηΒίκινγκουρ -εκτός και εντός έδρας-ΒόλοΛαμίαΠαναιτωλικό και -πιθανότατα- Ατρόμητο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φακούντο Πελίστρι Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark