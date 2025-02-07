Παναθηναϊκός: Ρώτησε για Καραγιαννίδη, δεν τον παραχωρεί ο Προμηθέας

Μετά τους τραυματισμούς των Ματίας Λεσόρ και Ομέρ Γιουρτσεβέν, αλλά και την αποχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μείνει πλέον με έναν μόνο σέντερ, τον Γουένιεν Γκέιμπριελ.



Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη επί της Εφές, οι «πράσινοι» είναι ανοικτοί σε μια προσθήκη στη θέση «5», αρκεί φυσικά να βρεθεί κάποιος στην αγορά, που μπορεί να βοηθήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο «Επτάστερος» προσέγγισε τον Προμηθέα για την απόκτηση του 23χρονου ψηλού, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος σε Ελλάδα και BCL, με τους Πατρινούς, ωστόσο,Την ίδια ώρα, μάλιστα, φέρεται πως και οχτύπησε την πόρτα της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου για τον Έλληνα διεθνή, που αριθμεί φέτοςκατά μέσο όρο σε 13 συμμετοχές στην Stoiximan GBL.Να σημειωθεί, πάντως, πως ο Παναθηναϊκός ρώτησε και το, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.