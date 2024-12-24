Η «χριστουγεννιάτικη» ευρωλίγκα είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Τρίγωνα, κάλαντα μέσα στην Ευρωλίγκα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει σε εορταστικό κλίμα!
Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρίου, οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι στο Μιλάνο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει την Aρμάνι στις 21:30 και θέλει να διατηρηθεί στις ψηλές θέσεις. Μεταδίδει ο απεσταλμένος μας, Νίκος Ζέρβας.
Μια μέρα αργότερα, την Παρασκευή (27.12), ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός AKTOR, ταξιδεύει στο Μόναχο με αντίπαλο την Μπάγερν στις 21:30.
Τον αγώνα των «πρασίνων» του Εργκίν Αταμάν που έχουν στόχο το νικηφόρο πέρασμα από την Γερμανία, περιγράφει ο απεσταλμένος μας, Γιώργος Πετρίδης.
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός και Μπάγερν – Παναθηναϊκός AKTOR στη… Χριστουγεννιάτικη Ευρωλίγκα με τη σφραγίδα του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου, του bwinΣΠΟΡ FM 94,6
