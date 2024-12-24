Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στο 2024, επικρατώντας 1-0 της Athens Kallithea στο ΟΑΚΑ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, φτάνοντας τις έξι σερί νίκες και τις εννέα σε δέκα αγώνες. Το «τριφύλλι» κρατάει την πρόοδο που έχει σημειώσει με τον Ρουί Βιτόρια και θέλει να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερο στην κρίσιμη και δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.

Οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν τις ολιγοήμερες άδειες των εορτών και θέλουν να γεμίσουν μπαταρίες έως το Σάββατο ώστε να επιστρέψουν όσο το δυνατόν πιο φρέσκοι, καθώς το πρώτο ματς της νέας χρονιάς είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ (5/1, 20:30).

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, οι «πράσινοι» πάνε για μία κίνηση «και βλέπουμε». Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει έναν επιθετικό, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Άντραζ Σπόραρ. Ο Σλοβένος είναι εκτός… κάδρου για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, η οποία διαθέτει τον Ιωαννίδη για βασικό επιθετικό, ενώ έχει και τον Γερεμέγεφ, που αποδεικνύεται λίρα εκατό στο να δίνει λύσεις, ερχόμενος από τον πάγκο.

Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ξεχωρίσει 2-3 λύσεις για την ενίσχυση στη γραμμή κρούσης και το επόμενο διάστημα θα κληθούν να πάρουν τις αποφάσεις τους. Το ενδεχόμενο να γίνει άλλη ή άλλες κινήσεις από τον Παναθηναϊκό στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να αποκλειστεί τίποτα.

