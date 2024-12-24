NBA: Οι «παλιοσειρές» των Μιλγουόκι Μπακς μίλησαν στο Σικάγο

Με τον Κρις Μίντλετον και τον Μπρουκ Λόπεζ να σκοράρουν έκαστος από 21 πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις να είναι «διπλός» (19 πόντοι-13 ριμπάουντ), οι Μπακς επικράτησαν των Μπουλς με 112-91.



Το Μιλγουόκι, το οποίο αγωνίστηκε για δεύτερο σερί ματς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ντέμιαν Λίλαρντ, βελτίωσε το σερί του σε 16-12, βρίσκεται στην 5η θέση της Ανατολής στο NBA, είδε με ικανοποίηση τον Μίντλετον να βγαίνει μπροστά και μαζί με τον Λόπεζ πέτυχαν τρία από τα 18 τρίποντα, ενώ ο Γκάρι Τρεντ τζούνιορ είχε 4 και σκόραρε 14 πόντους.







Στον αντίποδα, ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ για το Σικάγο, το οποίο είχε 10/48 τρίποντα και έχασε δεύτερο σερί ματς.



Επόμενο ματς για τα «ελάφια» κόντρα στους Νετς, ενώ οι Μπουλς πηγαίνουν στην Ατλάντα.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA



Χόρνετς-Ρόκετς 101-114



Καβαλίερς-Τζαζ 124-113



Μάτζικ-Σέλτικς 108-104



Σίξερς-Σπερς 111-106



Χοκς-Τίμπεργουλβς 117-107



Χιτ-Νετς 110-95



Νικς-Ράπτορς 139-125



Μπουλς-Μπακς 91-112



Γκρίζλις-Κλίπερς 110-114



Θάντερ-Γουίζαρντς 123-105



Μάβερικς-Μπλέιζερς 132-108



Νάγκετς-Σανς 117-90



Γουόριορς-Πέισερς 105-111



Λέικερς-Πίστονς 114-117

