NBA: Οι «παλιοσειρές» των Μιλγουόκι Μπακς μίλησαν στο Σικάγο

Με τον Κρις Μίντλετον και τον Μπρουκ Λόπεζ να σκοράρουν έκαστος από 21 πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις να είναι «διπλός» (19 πόντοι-13 ριμπάουντ), οι Μπακς επικράτησαν των Μπουλς με 112-91.
Το Μιλγουόκι, το οποίο αγωνίστηκε για δεύτερο σερί ματς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ντέμιαν Λίλαρντ, βελτίωσε το σερί του σε 16-12, βρίσκεται στην 5η θέση της Ανατολής στο NBA, είδε με ικανοποίηση τον Μίντλετον να βγαίνει μπροστά και μαζί με τον Λόπεζ πέτυχαν τρία από τα 18 τρίποντα, ενώ ο Γκάρι Τρεντ τζούνιορ είχε 4 και σκόραρε 14 πόντους.
Στον αντίποδα, ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ για το Σικάγο, το οποίο είχε 10/48 τρίποντα και έχασε δεύτερο σερί ματς.
Επόμενο ματς για τα «ελάφια» κόντρα στους Νετς, ενώ οι Μπουλς πηγαίνουν στην Ατλάντα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Χόρνετς-Ρόκετς 101-114
Καβαλίερς-Τζαζ 124-113
Μάτζικ-Σέλτικς 108-104
Σίξερς-Σπερς 111-106
Χοκς-Τίμπεργουλβς 117-107
Χιτ-Νετς 110-95
Νικς-Ράπτορς 139-125
Μπουλς-Μπακς 91-112
Γκρίζλις-Κλίπερς 110-114
Θάντερ-Γουίζαρντς 123-105
Μάβερικς-Μπλέιζερς 132-108
Νάγκετς-Σανς 117-90
Γουόριορς-Πέισερς 105-111
Λέικερς-Πίστονς 114-117
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.