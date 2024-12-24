Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Γκέιμπριελ

Ήρθε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Γουένιεν Γκέιμπριελ.



Στη χώρα μας βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης ο Νοτιοσουδανός σέντερ, ο οποίος αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του άτυχου Ματίας Λεσόρ και θα ανήκει στο ρόστερ του «τριφυλλιού» μέχρι το τέλος της σεζόν.



Ο 27χρονος σέντερ υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στη Μακάμπι και είχε κατά μ.ο. 5.8 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1.1 κόψιμο σε 15:06 και 9 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Πετρίδης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 το βράδυ της Δευτέρας το κόστος της συγκεκριμένης κίνησης είναι κοντά στο ένα εκατ. ευρώ.



«Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα να βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Μίλησα με τον Κέντρικ Ναν και του είπα ότι θα έρθω», ανέφερε o Γκέιμπριελ, ο οποίος είχε συνυπάρξει με τον Ναν στους Λέικερς.

