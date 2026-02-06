Η Αμερικανίδα ποπ ντίβα Μαράια Κάρεϊ βοήθησε να ξεκινήσει το... πάρτι την Παρασκευή (6/2), καθώς οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα παρουσίασαν μια μοναδική τελετή έναρξης που συνδύασε στοιχεία από τις δύο συνδιοργανώτριες πόλεις, επιδιώκοντας να αποτυπώσει τόσο την αστική όσο και την ορεινή ζωή της Ιταλίας.
Η Κάρεϊ ερμήνευσε το ιταλικό τραγούδι της δεκαετίας του 1950 «Nel blu, dipinto di blu» («Στο γαλάζιο, βαμμένο στο γαλάζιο») με το διάσημο ρεφρέν «Volare» («Να πετάς»), αποσπώντας επευφημίες στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στο εμβληματικό ποδοσφαιρικό στάδιο. Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω βίντεο, στο οποίο ο 84χρονος εμφανιζόταν να διασχίζει την πόλη με ένα από τα ιστορικά τραμ του Μιλάνου.
Τα πρώτα μέρη της τελετής περιλάμβαναν επίσης έναν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Δείτε live από το Μιλάνο και τις άλλες περιοχές τη μεγάλη γιορτή της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026:
Η συνδιοργανώτρια Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο είχε τον δικό της υποστηρικτικό ρόλο στους εορτασμούς, από απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων στα βουνά, σε ένα θέαμα με τίτλο «Armonia» («Αρμονία»), που αναμένεται να προσελκύσει τεράστιο παγκόσμιο τηλεοπτικό και διαδικτυακό κοινό. Στην Κορτίνα υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με την πρόσβαση.
Για πρώτη φορά, δύο ολυμπιακοί βωμοί, ένα από τα σύμβολα των Αγώνων, θα ανάψουν ταυτόχρονα και θα παραμείνουν αναμμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια – ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης (Arco della Pace) στο Μιλάνο και ο άλλος στην Piazza Dibona της Κορτίνα.
Οι Αλμπέρτο Τόμπα και Ντέμπορα Κομπανιόνι, δύο από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ, φέρονται ως τα πρόσωπα που θα έχουν την τιμή να ανάψουν τους ολυμπιακούς βωμούς, ωστόσο τα ονόματα των συμμετεχόντων και η μορφή της τελετής δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί.
Ακολουθούν εικόνες από την τελετή:
We're LIVE from Milan 🇮🇹 at the iconic San Siro Stadium, the heart of tonight's #OpeningCeremony. 🏟️#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/1ilYm5bKJz— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
We begin by celebrating Italian beauty and harmony. 🤝— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
The stadium has been transformed into a living museum with the myth of Cupid and Psyche brought to life for the world to see. 💘#MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/FGj8ih8yfz
Italy lights up with music and colour! 🌈😍— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
A trio of iconic Italian opera maestros - Verdi, Puccini and Rossini - lay the soundtrack to this beautifully powerful scene. #MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/j3d8RabVJq
A tribute to Italian culture. 🇮🇹✨— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
A wonderful parade of icons celebrating Italy’s imagination and creativity with art, fashion, literature and cuisine. 🎭🎨🍝#MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/NpBPScFH35
Opera legends 🤝 EXTREMELY catchy song!#MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/QMFq9pDxXW— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
The Italian Tricolour Flag is brought to life in incredible style. 💚🤍❤️#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/sli4OIQ1Ji— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
This runway deserves gold! 🥇— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Designed by the late fashion icon Giorgio Armani, the green, white and red outfits create a living image of Italian style and elegance. 🇮🇹#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ztKqkyfoTp
A special moment of connection as the Italian national anthem reverberates across both host cities. 🏟️🏔️— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Laura Pausini 🎶 in Milan.
Mountain choir 🎶 in Cortina.#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/WmHEIsmc09
The city and the mountain. Humanity and nature. The urban and the ancient. 🌆🔗🏔️— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Two distinct worlds find a common rhythm. 🎶🥹#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/fy9rp0WgoF
City & Mountain unite! 💪— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Milano joins Cortina, and invites the rest of the world to connect for the XXV Winter Olympiade. 😍#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/xACUkB6FW5
Magnifico! 💙💛🖤💚❤️— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
The iconic Olympic rings represent Armonia/Harmony, to unite people, places, and generations across the world. 🌍🫶#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/H0MDhIh6ZI
Greece are in the house! 🇬🇷🙌— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
The home of the Ancient Olympics, represented here at #MilanoCortina2026.#OpeningCeremony pic.twitter.com/X0Yg1io4MN
Nathan Tchibozo is Benin's first ever athlete at the Winter Olympics. 🤩— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
We're looking forward to his debut in alpine skiing.🎿#OpeningCeremony #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ADx60i9JVj
Brazil are here and ready for #MilanoCortina2026! 🫶#OpeningCeremony #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/kYUuNCGsCR— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
O Canada! 🍁 One of the largest delegations at these Games.— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Which of their athletes are you looking forward to seeing in action at #MilanoCortina2026?#OpeningCeremony pic.twitter.com/G6UlCLAwlt
.............................
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.