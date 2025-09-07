Η… συναισθηματική και αινιγματική ανάρτηση του Τσιτσιπά

Για μια ακόμα φορά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φρόντισε να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία δεν αφορούν στο τένις, αλλά αγγίζουν το ανθρώπινο κομμάτι.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε μία ανάρτηση στο X, μέσω της οποίας αναφέρθηκε σε θέματα προσωπικής αντοχής και εσωτερικής δύναμης.

Θέλοντας με αυτό τον τρόπο, προφανώς, να μοιραστεί με τους ακόλουθούς του στα social media σκέψεις και συναισθήματα που τον απασχολούν.

«Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

A man will endure pain, isolation, and madness… as long as it leads somewhere. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 7, 2025

