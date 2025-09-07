Λογαριασμός
Η… συναισθηματική και αινιγματική ανάρτηση του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, όπου αναφέρθηκε στα ανθρώπινα συναισθήματα 

Τσιτσιπάς

Για μια ακόμα φορά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φρόντισε να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία δεν αφορούν στο τένις, αλλά αγγίζουν το ανθρώπινο κομμάτι.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε μία ανάρτηση στο X, μέσω της οποίας αναφέρθηκε σε θέματα προσωπικής αντοχής και εσωτερικής δύναμης.

Θέλοντας με αυτό τον τρόπο, προφανώς, να μοιραστεί με τους ακόλουθούς του στα social media σκέψεις και συναισθήματα που τον απασχολούν.

«Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

Πηγή: sport-fm.gr

