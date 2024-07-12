Η σημαία της Γαλλίας στον ιστό της: Αποσύρεται η φανέλα του Πάρκερ

Στον… ιστό της θα ανέβει η «σημαία» της Γαλλίας και θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Τόνι Πάρκερ, μετά την απόφαση της Γαλλικής Ομοσπονδίας να αποσύρει την φανέλα του.
Συγκεκριμένα, ο Πάρκερ θα τιμηθεί στο πλαίσιο του σημερινού (12/07) φιλικού των «μπλε» με τη Σερβία, στο παιχνίδι που θα γίνει μάλιστα στην έδρα της Βιλερμπάν, ομάδα της οποίας είναι ιδιοκτήτης ο ίδιος!
Το εν λόγω ματς είναι προγραμματισμένο για τις 22:00 ώρα Ελλάδας και λίγο νωρίτερα θα προηγηθεί η ειδική εκδήλωση προς τιμήν του παλαίμαχου Γάλλου.
Double dose 💙— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 12, 2024
🆚 Serbie 🇷🇸
📍 LDLC Arena, Lyon-Décines
⏰ 18h15 / 21h00
📺 @lachainelequipe
📲 #FRASRB#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/7Ge0IeAylk
