Η πρώτη προπόνηση του Αλόνσο στον Παναθηναϊκό - Δείτε βίντεο

Ένα video με πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Αλόνσο «ανέβηκε» σήμερα (20/06) στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ

Αλόνσο

Η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Αλόνσο και των συνεργατών του, έλαβε χώρα χθες (19/06) στο Κορωπί.

Σήμερα (20/06), λοιπόν, «ανέβηκε» στο επίσημο κανάλι της «πράσινης» ΠΑΕ στο Youtube ένα σύντομο video, με κάποια πλάνα από την προπόνηση που έγινε το απόγευμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Σε αυτά, φαίνονται τόσο ο Ουρουγουανός τεχνικός όσο και οι παίκτες του «τριφυλλιού» να είναι αρκετά ευδιάθετοι, μάλιστα.

Δείτε το σχετικό video:

Πηγή: sport-fm.gr

