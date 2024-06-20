Η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Αλόνσο και των συνεργατών του, έλαβε χώρα χθες (19/06) στο Κορωπί.



Σήμερα (20/06), λοιπόν, «ανέβηκε» στο επίσημο κανάλι της «πράσινης» ΠΑΕ στο Youtube ένα σύντομο video, με κάποια πλάνα από την προπόνηση που έγινε το απόγευμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης».



Σε αυτά, φαίνονται τόσο ο Ουρουγουανός τεχνικός όσο και οι παίκτες του «τριφυλλιού» να είναι αρκετά ευδιάθετοι, μάλιστα.



Δείτε το σχετικό video:

