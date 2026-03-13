Η προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ζήστε την ένταση της προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο (14/03) στις 17:00, με τον επικίνδυνο ΟΦΗ να υποδέχεται τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Μετά τη μάχη της Κρήτης, ακολουθεί, στις 19:30, το παιχνίδι Πανσερραϊκός-Άρης και στις 20.00 η Λάρισα φιλοξενεί τον Αστέρα AKTOR, σε ένα ματς που θα κρίνει πολλά, για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Την Κυριακή (15/03), η πρωτοπόρος ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, στις 19:30. Στις 21:00, ο ανεβασμένος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Παναιτωλικού, στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Νωρίτερα, στις 18:00, ο ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώρια για απώλειες στην Τούμπα κόντρα στον Λεβαδειακό. Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 16:00, με την αναμέτρηση Κηφισιά-Βόλος.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια και φυσικά τις απόψεις των ακροατών, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Όλα αυτά, ΕΔΩ! Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

