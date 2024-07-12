Νικολακόπουλος: «Η πρόταση για Νάστασιτς στον Ολυμπιακό και όλα όσα έχουν γίνει με τον Φορτούνη»

Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Αναφερόμενος στην αρνητική κατάληξη του θέματος Κάρμο ο ρεπόρτερ μας τόνισε ότι ο Ολυμπιακός ήδη εξετάζει περιπτώσεις αριστεροπόδαρων στόπερ. Μια από αυτές είναι του 31χρονου Σέρβου διεθνούς, Νάστασιτς, που έχει παίξει σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τώρα έμεινε ελεύθερος από τη Μαγιόρκα.

Όπως ανέφερε δεν έχει προκριθεί ακόμη αυτή η επιλογή, καθώς υπάρχουν και άλλες και θα αποφασίσουν ιδανικά σύντομα στο τεχνικό επιτελείο για τον αριστερό στόπερ.

Για το θέμα του Φορτούνη ο Κώστας Νικολακόπουλος εξήγησε ότι έχουν γίνει τα πάντα, και τα ραντεβού και οι προσφορές από την πλευρά του Ολυμπιακού και πλέον πρέπει να αποφασίσει ο παίκτης, από τον οποίο οι μάνατζερ του ζητάνε χρόνο, διαβεβαιώνοντάς τον πως μπορούν να του φέρουν πρόταση με 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ αποδοχές και είναι λογικό από την πλευρά του και αυτό να προβληματίζεται.

Τέλος για τον Ελ Κααμπί ανέφερε ότι άμεσα, υποτίθεται μέσα στο τριήμερο, αναμένονται οι θετικές εξελίξεις, ενώ για τον Ποντένσε γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται λίγος χρόνος παραπάνω.

