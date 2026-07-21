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Τουλάχιστον 10 νεκροί και 2.000 πληγέντες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη Χιλή

Καταγράφονται 4 αγνοούμενοι και 17 τραυματίες και συνολικά 2.422 πληγέντες, σύμφωνα με τη διευθύντρια της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων

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Χιλή

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 2.000 είδαν τα σπίτια τους να υφίστανται σοβαρές ζημιές εξαιτίας καταιγίδας η οποία έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, φουσκοθαλασσιά και ισχυρούς ανέμους στη Χιλή από τη 15η Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Καταμετρώνται μέχρι τώρα «δέκα νεκροί, τέσσερις αγνοούμενοι και 17 τραυματίες. Έχουμε 2.422 πληγέντες», είπε στον Τύπο η Αλίσια Σεμπριάν, διευθύντρια της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Χιλής (SENAPRED).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: βροχοπτώσεις χιλή Νεκροί Αγνοούμενοι
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