Το σχέδιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την εξαγωγή του πολιτικού Ισλάμ στην Ευρώπη, με ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εκπαιδευτικών κέντρων, αποκαλύπτει το πρακτορείο ειδήσεων Visegrad επικαλούμενο βελγική ΜΚΟ.



Ο Ερντογάν έχει δαπανήσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου εκπαιδευτικού δικτύου, το οποίο, σύμφωνα με ερευνητές, χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του πολιτικού Ισλάμ και τη στοχοποίηση των πολιτικών του αντιπάλων στο εξωτερικό.



Σύμφωνα με έκθεση της βελγικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Αλληλεγγύη με τους Άλλους» (Solidarith with OTHERS), το κρατικό Ίδρυμα Maarif της Τουρκίας εκπαιδεύει περίπου 30.000 μαθητές σε 34 χώρες, ενώ παράλληλα βοηθά την Άγκυρα να καταλάβει τον έλεγχο σχολείων που προηγουμένως συνδέονταν με το κίνημα Γκιουλέν (FETO).



Από το 2016, το ίδρυμα φέρεται να έχει εμπλακεί στο κλείσιμο, την κατάσχεση ή την αναγκαστική μεταφορά 162 σχολείων σε 29 χώρες, αναλαμβάνοντας τον άμεσο έλεγχο 131 ιδρυμάτων και επηρεάζοντας περίπου 7.800 εκπαιδευτικούς και προσωπικό.



Η έκθεση υποστηρίζει ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε διπλωματική πίεση, συμφωνίες ασφαλείας, επιδρομές, απελάσεις και κατασχέσεις περιουσιών για να αναγκάσει χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Μάλι, ο Νίγηρας, το Σουδάν, η Βενεζουέλα, η Ζάμπια και η Λιβερία να παραδώσουν σχολεία στο Maarif.

Σημειώνεται ότι η Τουρκία είναι μόνο ένας από τους πολλούς κρατικούς παράγοντες που χρηματοδοτούν ισλαμιστές σε παγκόσμια κλίμακα. Το Ιράν και το Κατάρ είναι δύο άλλα παραδείγματα, με αμφότερα να επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην εξάπλωση του ισλαμισμού στην Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

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