Καιρός: Αυξημένη ζέστη με αφρικανική σκόνη – Τους 43 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία

Συνεχίζεται το έντονο κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις συνθήκες να παραπέμπουν σε καύσωνα.

Η σημερινή ημέρα, αλλά και η αυριανή Τετάρτη, αναμένεται να αποτελέσουν το αποκορύφωμα του φαινομένου.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 38 και 40 βαθμών, ενώ κατά τόπους ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με επικράτηση ηλιοφάνειας.

Ωστόσο, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Παράλληλα, μέτριες ποσότητες σκόνης αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, ενώ στις περισσότερες περιοχές προβλέπονται αυξημένα επίπεδα γύρης από γρασίδι.



Πού θα φτάσει η θερμοκρασία



Οι υψηλότερες θερμοκρασίες ανά περιοχή αναμένεται να καταγραφούν ως εξής:

• Στη Δυτική Μακεδονία έως 38 βαθμούς Κελσίου.

• Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη έως 41 βαθμούς.

• Στην Ήπειρο έως 39 βαθμούς.

• Στα κεντρικά ηπειρωτικά έως 42 βαθμούς.

• Στην Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς.

• Στην Κρήτη έως 38 βαθμούς.

• Στα Επτάνησα έως 37 βαθμούς.

• Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου έως 39 βαθμούς.

• Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου έως 38 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο



Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, από 2 έως 3 μποφόρ, με κυρίως δυτικές διευθύνσεις.

Ο καιρός στην Αττική

Αίθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τους ανέμους να πνέουν ασθενείς από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις και την έντασή τους να φτάνει τοπικά έως τα 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, 2 έως 3 μποφόρ, και θα πνέουν από νότιες έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 28 έως τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για σήμερα Τρίτη 21/7



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες θερμικής καταπόνησης (Δείκτης WBGT) αναρτώνται καθημερινά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://oldportal.hnms.gr/emy/el/forecast/deikths_wbgt

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά, αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία - Θράκη

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατα τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρωτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βλετιωθεί ωστόσο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου άυξηση των νεφώσεων με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες. Στην δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανως μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος



Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα



Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

Αττική



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη



Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα καταιγίδας κατα τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρωτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός ωστόσο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου άυξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Τετάρτη 22/7

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά εώς τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 23/7

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.



Πρόγνωση για την Παρασκευή 24/7



Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά.



Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Πηγή: skai.gr

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