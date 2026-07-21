Οδηγίες των ΗΠΑ στους Αμερικανούς πολίτες λόγω της έντασης με το Ιράν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε παγκόσμια προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες, καλώντας τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συνεχίζεται και η Ουάσιγκτον εκφράζει φόβους για μια απρόβλεπτη κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η προειδοποίηση δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι αμερικανικά συμφέροντα, διπλωματικές εγκαταστάσεις και τοποθεσίες που συνδέονται με τις ΗΠΑ ή Αμερικανούς ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «εξαιτίας των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει σύνθετο, με πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης». Το υπουργείο υπενθυμίζει στους Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή την ανάγκη για συνεχή προσοχή και τους καλεί να παρακολουθούν στενά τις ειδήσεις για τυχόν νέες εξελίξεις.

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά παράλληλα από τους πολίτες της σε ολόκληρο τον κόσμο να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι πλησιέστερες αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία.



«Το Ιράν και οι υποστηρικτές του μπορεί να χτυπήσουν αμερικανικούς στόχους»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί ότι ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικανούς «σε όλο τον κόσμο».

Η προειδοποίηση αφορά επομένως όχι μόνο τις περιοχές όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ή όπου μαίνεται άμεσα η σύγκρουση, αλλά και αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμφέροντα και πιθανώς χώρους που θεωρούνται συμβολικοί ή συνδέονται με την αμερικανική παρουσία.

Το αμερικανικό υπουργείο καλεί τους πολίτες που ταξιδεύουν ή διαμένουν στο εξωτερικό να παρακολουθούν τις τοπικές εξελίξεις, να ακολουθούν τις οδηγίες των διπλωματικών αρχών και να ενημερώνονται μέσω των επίσημων καναλιών ασφαλείας των ΗΠΑ.

Πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο εναέριων χώρων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πολεμική σύγκρουση στις διεθνείς μετακινήσεις.

Οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για ακυρώσεις πτήσεων, περιοδικά κλεισίματα εναέριων χώρων και γενικότερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ουσιαστικά ότι η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα, επηρεάζοντας ακόμη και ταξιδιωτικά σχέδια που δεν έχουν άμεση σχέση με τις εμπόλεμες περιοχές.

Για τον λόγο αυτό, οι Αμερικανοί που σχεδιάζουν ταξίδι καλούνται να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους και να ελέγχουν τις πιο πρόσφατες οδηγίες για τον προορισμό τους πριν από την αναχώρηση.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι επιθέσεις στην περιοχή έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές και θαλάσσιες μετακινήσεις.

Το Associated Press μετέδωσε ότι, ενώ οι ΗΠΑ συνέχιζαν τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, η Τεχεράνη επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, με το πλήρωμα να αναγκάζεται να εγκαταλείψει το πλοίο.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά τις επιθέσεις στο Ιράκ και την Ιορδανία

Η νέα παγκόσμια προειδοποίηση εκδόθηκε σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον για τις αμερικανικές δυνάμεις και τις διπλωματικές αποστολές.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν την αυξημένη ανησυχία της Ουάσιγκτον με τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, αλλά και με τον κίνδυνο αντιποίνων από το Ιράν και οργανώσεις που συνδέονται μαζί του.

Το CBS News, σε συνεχή κάλυψη της σύγκρουσης, ανέφερε ότι Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε στο Ιράκ, την ώρα που οι αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν συνεχίζονταν για ένατη συνεχόμενη νύχτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την κάλυψη του CNN, η προειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήρθε μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών και την εξαφάνιση ενός ακόμη, σε επιθέσεις του Ιράν στην Ιορδανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ήδη προχωρήσει σε ευρύτερη αναθεώρηση της στάσης ασφαλείας των διπλωματικών του αποστολών.

Τον Μάρτιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται εσωτερικό διπλωματικό τηλεγράφημα, είχε ζητηθεί από όλες τις αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία παγκοσμίως να προχωρήσουν άμεσα σε επανεξέταση της κατάστασης ασφαλείας τους.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις στην περιοχή είχαν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων, ενώ η αμερικανική πλευρά είχε καταγράψει εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων και προσωπικού των ΗΠΑ στο Ιράκ από την έναρξη της νέας φάσης της σύγκρουσης.

«Κρατήστε χαμηλό προφίλ»

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι το μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν αφορά μόνο ταξιδιώτες που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες, αλλά Αμερικανούς πολίτες οπουδήποτε στον κόσμο.

Το Fox News σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον προειδοποιεί τους Αμερικανούς στο εξωτερικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν χαμηλό προφίλ, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι το Ιράν ή οργανώσεις που το υποστηρίζουν μπορεί να επιχειρήσουν αντίποινα εναντίον Αμερικανών πολιτών και αμερικανικών συμφερόντων πέρα από τη Μέση Ανατολή.

Η ίδια προειδοποίηση είχε ιδιαίτερη σημασία και λόγω των εξελίξεων στην Ιορδανία, όπου αμερικανικές δυνάμεις έχουν βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων, ενώ παράλληλα η αμερικανική διπλωματική παρουσία στην περιοχή παραμένει εκτεθειμένη στους κινδύνους της σύγκρουσης.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι σαφές: η γεωγραφική απόσταση από το μέτωπο δεν αποτελεί πλέον εγγύηση ασφάλειας για Αμερικανούς πολίτες ή αμερικανικούς στόχους.

Η πλήρης επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Στην επίσημη σελίδα του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε την προειδοποίηση με τίτλο «Worldwide Caution», δηλαδή «Παγκόσμια Προειδοποίηση». Το κείμενο αναφέρει:

«Το υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.»

«Λόγω των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει σύνθετο, με πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης.»

«Υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς στην περιοχή τη συνεχιζόμενη ανάγκη για προσοχή και τους ενθαρρύνουμε να παρακολουθούν τις ειδήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις.»

«Το υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο, και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.»

«Οι Αμερικανοί στο εξωτερικό θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στις προειδοποιήσεις ασφαλείας της πλησιέστερης αμερικανικής πρεσβείας ή προξενείου.»

«Ακυρώσεις πτήσεων και περιοδικά κλεισίματα εναέριων χώρων μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις.»

«Αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων εκτός της Μέσης Ανατολής, έχουν αποτελέσει στόχο.»

«Ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν μπορεί να στοχοποιήσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο.»

Η ανακοίνωση καταλήγει με σύσταση προς τους Αμερικανούς να εγγραφούν στο Smart Traveler Enrollment Program (STEP), ώστε να λαμβάνουν τις τελευταίες ειδοποιήσεις ασφαλείας, και να παρακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες και τις πρόσφατες προειδοποιήσεις για κάθε προορισμό που σχεδιάζουν να επισκεφθούν.



Πηγή: skai.gr

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