Η σύγκριση ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Ντιέγκο Μαραντόνα αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές συζητήσεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Μέσι στο Μουντιάλ του 2026 έφεραν ξανά στο προσκήνιο την ιστορική πορεία του Μαραντόνα στη διοργάνωση του 1986.

Ο Μέσι ολοκλήρωσε το τουρνουά με οκτώ συμμετοχές, οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ, καταγράφοντας μέση βαθμολογία 8,79. Παράλληλα, δημιούργησε οκτώ μεγάλες ευκαιρίες, είχε 3,25 καθοριστικές πάσες, 3,50 επιτυχημένες ντρίμπλες και 7,50 κερδισμένες μονομαχίες ανά αγώνα.

Ο Μαραντόνα, στη θρυλική πορεία της Αργεντινής προς την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1986, είχε πέντε γκολ και πέντε ασίστ σε επτά αγώνες, με βαθμολογία 9,00. Δημιούργησε επίσης οκτώ μεγάλες ευκαιρίες, ενώ υπερείχε αισθητά σε καθοριστικές πάσες, επιτυχημένες ντρίμπλες και κερδισμένες μονομαχίες ανά παιχνίδι.

Τα νούμερα δείχνουν ότι ο Μέσι είχε μεγαλύτερη εκτελεστική παραγωγή, όμως ο Μαραντόνα παρουσίασε ακόμη πιο έντονη επιρροή στη δημιουργία, στις ατομικές ενέργειες και στις προσωπικές μονομαχίες. Η διαφορετική εποχή, το στιλ παιχνιδιού και οι συνθήκες των δύο διοργανώσεων δεν επιτρέπουν εύκολα συμπεράσματα.

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