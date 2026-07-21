Με σαφές μήνυμα υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Δικαίου της Θάλασσας, ολοκλήρωσε την περιοδεία του σε Ιαπωνία, Βιετνάμ και Δημοκρατία της Κορέας ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε δήλωσή του από τη Σεούλ, μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης διπλωματικής περιοδείας, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι οι τρεις χώρες αποτελούν ανερχόμενες δυνάμεις με αυξανόμενο ρόλο στη διεθνή σκηνή και σημείωσε πως η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις της μαζί τους.

Αναφερόμενος στις επαφές του στη Νότια Κορέα, τόνισε ότι πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συνομιλίες με τον Κορεάτη ομόλογό του για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, αλλά και για τον συντονισμό απέναντι στις διεθνείς και περιφερειακές προκλήσεις.

Παράλληλα, υπενθύμισε τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι αυτοί ανάγονται στον Πόλεμο της Κορέας, όταν η Ελλάδα συμμετείχε, υπό τη σημαία του ΟΗΕ, στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι το κοινό στοιχείο των επαφών σε Ιαπωνία, Βιετνάμ και Κορέα ήταν η απόλυτη σύμπλευση ως προς την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

«Εκείνο που μας συνδέει είναι η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα και οι τρεις ασιατικές χώρες θα ενισχύσουν τον συντονισμό τους, αναλαμβάνοντας κοινές πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί σαφές ότι «δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παραχώρηση στο διεθνές δίκαιο, ιδίως στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις οικονομικές σχέσεις, με τον κ. Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι στις συνομιλίες βρέθηκαν στο επίκεντρο το διεθνές εμπόριο και ο στρατηγικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Όπως είπε, η Ελλάδα σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω συνεργασίες στους τομείς της πράσινης ναυτιλίας, της καινοτομίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης των ναυτικών, αξιοποιώντας το ισχυρό αποτύπωμα που διαθέτει ήδη στην περιοχή.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα συνεχίζει να διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, αξιοποιώντας τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη σταθερή προσήλωσή της στη διεθνή πολυμέρεια.

«Η Ελλάδα διευρύνει τις συνεργασίες της και κάνει συνεχώς ακόμη πιο ενεργή την παρουσία της στον κόσμο», κατέληξε.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη:

Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την Κορέα και να έχουμε εκτενείς διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών και την αποστολή του για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, για μια κοινή πορεία για την αντιμετώπιση των διεθνών και περιφερειακών προβλημάτων. Με την Κορέα μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, ήδη από την εποχή του Πολέμου της Κορέας, περισσότερο από 75 χρόνια πριν, όταν η Ελλάδα, υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών, συνέβαλε καθοριστικά στην εμπέδωση της δημοκρατίας και της ευημερίας σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές.

Ολοκληρώνεται, έτσι, ένας κύκλος επαφών και επισκέψεων που ξεκίνησε από την Ιαπωνία, συνεχίστηκε στο Βιετνάμ και καταλήγει στην Κορέα. Το κοινό σημείο των επισκέψεων στις τρεις χώρες είναι ότι αποτελούν ανερχόμενες δυνάμεις στο διπλωματικό περιφερειακό και διεθνές στερέωμα.

Η Ιαπωνία και η Κορέα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς, όπως και το Βιετνάμ, στο πλαίσιο ακριβώς της Ένωσης των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Εκείνο που μας συνδέει είναι η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο και ιδίως, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Είχαμε μια συναντίληψη απόλυτη για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τα περιφερειακά και τα διεθνή ζητήματα αιχμής.

Εκείνο το οποίο θα πράξουμε είναι να συντονιστούμε ακόμη περισσότερο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να γίνει καθολικά αποδεκτό το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παραχώρηση στο διεθνές δίκαιο, ιδίως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ιδίως με τις χώρες αυτές Ιαπωνία, Βιετνάμ και Κορέα, συζητήσαμε και θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο. Η Ελλάδα θα έχει μια ισχυρή παρουσία, ιδίως με όχημα τη ναυτιλιακή της κοινότητα. Η ναυτιλία μας έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα αναπτύξουμε περισσότερες δράσεις, οι οποίες θα αφορούν συνολικά τις νέες μορφές ναυτιλίας, την πράσινη ναυτιλία, την καινοτομία, την έρευνα και βεβαίως, την εκπαίδευση των ναυτικών.

Η Ελλάδα, κεφαλαιοποιώντας την ισχυρή της παρουσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με όχημα την πίστη της στη διεθνή πολυμέρεια, διευρύνει τις συνεργασίες και κάνει συνεχώς ακόμα πιο ενεργή την παρουσία της στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

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