Ο διπλός σεισμός της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα άφησε πίσω τουλάχιστον 5.278 νεκρούς, κατά νεότερο, ακόμη προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, τον Χόρχε Ροδρίγκες.

Εβδομήντα επιπλέον θάνατοι καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, τρεις και πλέον εβδομάδες μετά τις σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών που προκάλεσαν πελώριες καταστροφές, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, πάνω απ’ όλα στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γκουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας.

Ο προηγούμενος απολογισμός, προχθές Σάββατο, έκανε λόγο για 5.208 νεκρούς. Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Στην Γκουάιρα, οι προσπάθειες για την ανάσυρση θυμάτων συνεχίζονται στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν. Και πάνω από 23.000 άστεγοι παραμένουν σε 100 και πλέον προσωρινούς καταυλισμούς.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες υποσχέθηκε χθες ότι θα παραδοθούν στους πληγέντες 4.000 νέες κατοικίες ως τον Δεκέμβριο.

Παραδόσεις «θα γίνονται κάθε μήνα», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια τελετής που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά η υπηρεσιακή αρχηγός του κράτους.

Η κ. Ροδρίγκες είπε πως περίπου 200 οικογένειες ωφελούνται από διαμερίσματα σε συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας. Αναφέρθηκε σε «στιγμές χαράς μέσα στην οδύνη αυτών που ήταν τα θύματα του διπλού σεισμού».

Υποσχέθηκε πως «πάνω από 10.000» νέες κατοικίες θα παραδοθούν μέσα στο 2027.

Κατά επίσημους υπολογισμούς, η χώρα θα χρειαστεί κάπου 25.000 ακίνητα για τους ανθρώπους που έμειναν άστεγοι εξαιτίας της καταστροφής.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, 856 κτίρια υπέστησαν ζημιές και 190 κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Οι αρχές εξαρχής αποφεύγουν να αναφερθούν στον αριθμό των αγνοουμένων. Τη μεθεπομένη της καταστροφής, ο ΟΗΕ είχε υπολογίσει πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό πιο κοντά στους 10.000.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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