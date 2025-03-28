Αθωωτική απόφαση για τον Ντάνι Άλβες. Το δικαστήριο της Καταλονίας απήλλαξε τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή από την κατηγορία για σεξουαλική επίθεση.

Πρωτόδικα, ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα και της Σεβίλλης είχε καταδικαστεί σε 4,5 χρόνια φυλάκισης, επειδή είχε κριθεί ένοχος για τον βιασμό μιας 23χρονης κοπέλας στις τουαλέτες ενός νυχτερινού κλαμπ στη Βαρκελώνη στις 30 Δεκεμβρίου του 2022.

Ο Άλβες, που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί επίσης σε πενταετή αναστολή και είχε υποχρεωθεί να πληρώσει 150.000 ευρώ αποζημίωση στο φερόμενο ως θύμα, κρίθηκε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για να διατηρηθεί η αρχική ποινή. Έτσι θεωρώντας την κατάθεση της γυναίκας ως ανεπαρκές στοιχείο και με βάση το τεκμήριο της αθωότητας, αποφάσισε να απαλλάξει τον 42χρονο άσο.

