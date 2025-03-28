Τη Ναντέρ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα playoffs του Basketball Champions League. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει πλεονέκτημα έδρας στη σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες και χαρίζει την πρόκριση στο Final 4.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει 8 ή 9 Απριλίου στα Λιόσια, ο δεύτερος 15 ή 16 εκτός έδρας και ο τρίτος, αν χρειαστεί, 22 ή 23 του μήνα, πάλι στα Λιόσια.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

ΑΕΚ (Ελλάδα)-Ναντέρ (Γαλλία)

Μάλαγα (Ισπανία)-Ρετζιάνα (Ιταλία)

Τενερίφη (Ισπανία)-Ντερτόνα (Ιταλία)

Νίμπουρκ (Τσεχία)-Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

Εφόσον η «Ένωση» καταφέρει να προκριθεί στο Final 4, τότε το πιθανότερο είναι οι αγώνες να φιλοξενηθούν στη SUNEL Arena των Λιοσίων, 9 με 11 Μαΐου.

Πριν από το πρώτο ματς των playoffs του BCL, το επόμενο Σαββατοκύριακο η ΑΕΚ αναμένεται να δώσει το πρώτο της παιχνίδι για τα playoffs του πρωταθλήματος απέναντι στον ΠΑΟΚ στα Λιόσια, ενώ πιθανότατα θα υπάρξει αναβολή της υπόλοιπης σειράς μέχρι να κριθεί η πρόκριση στο BCL.

