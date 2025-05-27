Η επιστολή Ροσέτι σε Γκαγκάτση για μείωση των ξένων διαιτητών

Διευκρινίσεις για τη δήλωση του Μάκη Γκαγκάτση περί προτροπής του Μάριο Ροσέτι να μειωθούν οι ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα παρείχε η ΕΠΟ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ», ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επικαλέστηκε σχετική επιστολή που έχει φτάσει από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA.

Αυτή δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα, με το απόσπασμα για τους ξένους ρέφερι ν’ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Αν και η UEFA εκτιμά το έργο που ήδη πραγματοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων μεταρρυθμίσεων, κατά την άποψή μας, η υπερβολική εξάρτηση από ξένους διαιτητές για τη διεύθυνση εγχώριων αγώνων πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς αυτό ενδέχεται να είναι επιζήμιο για την ανάπτυξη της διαιτησίας στη χώρα σας.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε την πρόσφατη ένταξη ενός από τους Διεθνείς Διαιτητές σας στο πρόγραμμα "UEFA Talents & Mentors", ως ένδειξη του τι μπορούν να επιτύχουν οι διαιτητές σας όταν τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν.

Ελπίζουμε ότι η ομοσπονδία σας θα μπορέσει να συνεχίσει να χτίζει πάνω στα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί στην οργάνωση της διαιτησίας κατά το προηγούμενο έτος…»

