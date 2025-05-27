Τίτλοι τέλους για τον Ούγκο Μάγιο στον Άρη. Έπειτα από μόλις μία σεζόν, ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ισπανού δεξιού μπακ στους «κίτρινους», με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Hugo Mallo Novegil. H ΠΑΕ ΑΡΗΣ ευχαριστεί τον Ισπανό αμυντικό για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άρης.

Στον έναν χρόνο παρουσίας του στην ομάδα, o 33χρονος άσος έκανε 22 συμμετοχές, τις οποίες συνδύασε με 1 γκολ και 1 ασίστ.

